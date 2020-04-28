轉角邊的兒時記趣！台東舊宅圍牆彩繪　回憶孩童酸甜滋味情境

▲▼彩繪的內容建構出兼具藝術與回憶的景致。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

接近芒果成熟的季節，是誰在牆邊摘芒果？近日來不少台東市民發現位在台東衛生局旁宅院的一側牆面多了一些身影。宅院斑駁的舊牆結合兒時與同伴一起偷摘芒果的回憶，以牆面彩繪的形式呈現，那是台東縣政府邀請在地青年彩繪家鍾昀婷製作，藉著口述訪談裡情節場景，轉化成圖像。

彩繪內容有的用竹竿打下芒果，有的貼著牆邊把風，有的趕快把落下的芒果抱走，旁邊還有湊熱鬧的狗兒，與地方實景相互作用下，建構出兼具藝術與回憶的景致。縣長饒慶鈴表示：「這是台東市少見結合在地實景製作並呈現的創作，還記得小時候和3-5個同伴一起摘芒果，緊張興奮又害怕被抓到的心情，至今仍記憶猶新，希望能藉由作品勾起童年往事，與真實場景的互動，更能加深作品與民眾的關係。」

▲結合原有的芒果樹及陳舊圍牆，讓民眾在台東也能體會莞爾一笑的幽默。

饒慶鈴笑著說：「結合原有的芒果樹及陳舊圍牆，讓民眾在台東也能體會莞爾一笑的幽默，芒果的酸甜滋味和記憶裡的景象相映，讓民眾心領神會之餘，勾起無限懷念與沉湎，很能傳達轉角遇到藝術的理念。」

牆面彩繪與真實物景融合，若站在牆面的拐彎處，感覺能聽到那把風的孩子叫大家安靜一點，但大伙壓抑不住滿載芒果的歡愉嬉鬧聲，不知屋子裡的主人是否正匆匆地趕來，為作品增加了現實的厚度，歡迎一同來與他們嬉鬧，或是偷躲著想要逮住這些猴囝仔，留下在台東的兒時回憶。

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