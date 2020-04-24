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肺炎確診遭關店停業！南山產物推「全台首張」防疫保單主約　補償中小企業損失

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▲台灣商店，商店，招牌，中小企業，店面。（圖／pakutaso）

▲全台中小企業受確診影響停業，產險業者推出保險商品專案，補償停業損失。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重衝擊全球經濟，台灣中小企業佔全台企業98%，更是首當其衝。南山產物24日宣布，為減輕中小企業的停業損失，推出全台首張針對業主補償設計的保險商品專案，為中小企業主打造專屬護盾。

南山產物表示，「金防疫」專案是全台首張為業主補償設計的主保險商品，透過商品模組化，依「每日補償金額」的不同分為4種方案，依照所屬行業類別與保障需求，選擇所需方案，就能投保。

若業主或其員工因罹患法定傳染病或與罹患傳染病者接觸，致營業處所遭主管機關要求撤離，造成停業損失，南山產物將依「每日補償金額」乘以「補償日數」賠付。

南山產物解釋，每一次事故補償日數最高以30日為限，保險期間累計最高以60日為限。不過，若業主或其員工無罹患傳染病或與罹患者接觸，僅因預防性停業而有損失者，則不在承保範圍內。

至於理賠機制，南山產物表示，保戶若符合承保範圍，只要提供地方主管機關或中央流行疫情指揮中心撤離營業處所人員證明文件、停業日數證明文件以及賠款接受書，就可申請理賠。

不過，中小企業主準備投保前，要先查閱這張保單的適用範圍，例如適用行業分兩類，第一類為餐飲業、食品雜貨店、一般商店行號、服務業、民宿旅館飯店等一般中小企業；第二類為醫療診所及文教補教機構。該兩類的保障沒有差異，保費則是第二類行業較貴1倍。

除外行業有連鎖事業、超過三星級之飯店、商場（百貨公司、購物中心）、護理機構如長照養護中心、育樂遊藝場所、運動中心、集會堂場所、宗教場所、學校、娛樂消費場所如視聽歌唱等，皆不在適用行業內，須另洽報價，詳細情形以承保權利與保單條款為主。

在保費方面，投保內容與額度分作4方案，每日補償金額為3000元至1萬元，年繳保費2100元起。以投保每日補償金額1萬元的「小吃店」為例，保險期間內最高賠償金額60萬元，年繳保費7000元，即平均每天約19元保費，就擁有停業損失的補償保障，在防疫停業期間設下一道停損屏障，為後續復工之路提前布局。

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