涵洞內摸胸...工程師從腋下穿過逞慾！OL嚇到狂飆5字經　他拔腿逃跑2度仆街

▲阿義強行襲胸，因此被判3月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自pakutaso）

記者林昱萱／台北報導

一名工程師「阿義」（化名）日前在北市內湖區，看到一名OL「小雨」（化名）迎面走來，竟然就小雨不注意時，於涵洞內強摸她的胸部，讓小雨嚇得大聲罵出髒話，而阿義得手後拔腿就跑，逃跑過程中還摔倒了2次。對此，士林地院審理後，依法判他3月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿義在與小雨擦身而過後，竟基於性騷擾意圖，又重新折返，在涵洞內趁小雨不注意時，把手穿到對方左側腋下摸胸，行徑相當誇張，而小雨發現阿義不軌的行徑後，嚇得脫口罵出髒話。怎料，阿義逞慾完之後，隨即拔腿逃離現場。

嚇壞的小雨先是愣了一下，隨即拔腿狂追，而過程中一名警衛見小雨需要協助，也趕忙加入追捕阿義的行列，怎料阿義實在太過狡猾，雖然在逃跑過程中摔倒2次，但仍是被他成功逃跑。對此，阿義被捕後否認犯案，並辯稱當時自己只是拍了小雨肩膀，而他也是被對方罵髒話嚇到，才會拔腿就跑。

對此，士林地院審理後，不採信其說詞，認為阿義欠缺尊重他人擁有身體自主權利之觀念，不僅侵犯小雨身體隱私，也造成對方心理受創，且犯後還狡辯否認犯行，迄今未與對方達成和解，難認犯後態度良好，因此依法判他3月徒刑，如易科罰金，得以1千元折算一日。

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