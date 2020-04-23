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涉猥褻女網友「衣架大王」喊冤　他辯只親到左臉！她左耳還有第三人DNA

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記者孫于珊／台北報導

與帝寶名媛李珍妮（現名李晨頤）生下1子的「衣架大王」陳友亮，涉在他的黃色賓士跑車上，對一名女網友襲胸、摸腿、強吻、舔耳，挨告強制猥褻。台北地院23日下午開庭，陳男庭後強調一切指控都不是事實，他沒有與女網友肢體接觸，僅親對方左臉，但女網友左耳卻還驗出其他男人的唾液DNA，陷入「腥」聞風波，令他深感委屈。

▲▼「衣架大王」陳友亮。（圖／記者孫于珊攝）

▲「衣架大王」陳友亮涉襲胸、強吻女網友，被控強制猥褻，23日出庭否認犯行。（圖／記者孫于珊攝）

47歲陳男因在北市五分埔經營「衣架的店」，因此有「衣架大王」之稱。2019年5月間，透過交友軟體Tinder認識一名女網友，隨後互相加LINE聊天，並相約吃早餐，然而卻遭女網友提告他非禮猥褻。

女網友指控，2人初次見面那天，陳男開車帶她到台北華山市場的阜杭豆漿吃早餐，之後載她去中崙市場買菜，最後陳男要送她回家的路上，開始對她毛手毛腳，先從駕駛座把手伸到副座，摸她胸部、大腿，她拒絕後，陳男竟趁她到家要下車前，又轉過頭去偷親到她的嘴唇及雙耳，於是她匆忙下車，之後傳LINE怒質問「你以為我這麼隨便嗎？」「你有尊重過我嗎？」等語，並驗傷提告。由於檢方在女網友左耳內檢驗出陳男的DNA，因此將他起訴。

陳男迄今否認犯行，他今出庭後表示，女網友是不實指控，他僅親對方左臉，沒有與對方有更進一步的肢體接觸，且女網友左耳驗出的DNA「至少有3個人」，除了他自己之外，還有女網友自己及其他男人的DNA，他會請律師幫忙處理這些事情。而律師也指出，當時女網友就一直對陳男說，其他男生都會買名車、名牌給她等語，不排除女網友在左耳「加工」後，才去採證誣陷陳男。

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