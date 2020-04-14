同樣都坐辦公室！文組感嘆「工程師薪水都破百？」　網曝：朋友第一年就達標

▲選對公司年薪才會破百。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

不少文組佩服在科技業上班的人，看起來是個高薪且收入穩定，是個人人稱羨的職業。一名網友表示，他職業為行政助理月領30K，「每次看到隔壁版都在說，基層工程師隨便都年薪百萬，感到很羨慕QQ」，很好奇是否工程師薪水都這麼高？

原PO在PTT表示，他最近看到其他網友分享，「GG（台積電）安穩當個基層工程師，年薪就有650到850W了」，反觀自己每天工作9小時，同樣都是待在辦公室，領的薪水卻相差好幾倍，「工程師薪水是真的普遍都這麼高嗎？有沒有這方面的八卦啊？」

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▲高薪代價是爆肝。（示意圖／免費圖庫pakutaso）



網友透露，基層工程師年薪650萬過於誇大，正常狀況下，第一年加上獎金很有機會到100萬，「碩士畢業起薪76k*14個月就破百了好嗎」、「做個3-5年+分紅一年就200了」、「朋友進桃園某外商，第一年加年終分紅好像就破100了」、「650要工作10年才有啦，剛進去兩年才剛破百」、「加獎金有到破百很容易，再上去就其實沒很多。」

不過，並非每家科技廠都待遇這麼好，還是得看公司規模與職位，「我做7年，純年薪不加獎金剛破百而已，所以還是看公司」、「我表哥北科大畢業，第一年月薪加獎金6-8萬」、「看哪種工程師啊，GG跟發哥之類的很快就破百了。」

雖然工程師收入高，但要達到專業門檻才做得來，外加工時常、壓力大，很多人都是天天加班才換來優渥薪水，甚至有網友感嘆，「有錢沒命花，看你要不要囉」、「肝指數也很容易高」。

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