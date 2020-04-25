甜蜜交纏同事…人妻狂讚：1天5次都可以吧！老公LINE驚見「誰准你亂射」崩潰

▲人妻偷吃同事還傳訊大聊性事，人夫見鹹濕訊息崩潰。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名擔任工程師的人夫意外發現妻子與小王的親密訊息，其中不乏討論床事的言論，妻子甚至還傳訊息誇小王強，「你一天5次都可以吧」、「誰准你亂射啦」，氣的他告上法庭，向小王求償100萬元精神撫慰金。新北地方法院審理後，判小王應賠人夫60萬元，全案仍可上訴。

人夫主張，自己與妻子在2015年5月20日結婚，婚後育有一名子女，沒想到2019年8月7日卻發現，妻子與小王阿宏（化名）不僅發生性行為，還多次拍下親密照，甚至在LINE裡大聊性事，包括次數、大小、口交、有沒有帶套等細節，對話露骨又挑逗，小王更似曾登堂入室到家裡激戰，讓觀念傳統的人夫大受打擊，整天鬱鬱寡歡，決定向小王提告求償100萬元精神撫慰金。

法院勘驗人妻與小王的對話發現，內容包括「之前還敢說要把我撲倒勒」、「還說要吃我」、「妳今天都迫不及待的要我放進去」，「我哪次沒吃你，你說」、「那你性慾算強嗎」、「我覺得妳也很強啊」、「還硬要我進去」、「根本沒東西射了啦」、「誰准你亂射啦」，人妻還狂讚小王「你一天5次都可以吧」，討論叫床大聲、懷孕的問題，曾說「你最近都不愛戴套了齁」。

小王辯稱，是人夫與人妻生活觀念不一致，又沒有給人妻慰藉，導致人妻因為職務關係認識他，才會在心理上逐漸對他產生依賴，雙方進而交往，人妻會出軌跟丈夫的行為不無關係。新北地方法院審理後，認為小王明知人妻是有家室的人，卻仍與人妻發生不正當交往，破壞人夫的婚姻，判他應賠償人夫60萬元，全案仍可上訴。

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