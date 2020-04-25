　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

甜蜜交纏同事…人妻狂讚：1天5次都可以吧！老公LINE驚見「誰准你亂射」崩潰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲人妻偷吃同事還傳訊大聊性事，人夫見鹹濕訊息崩潰。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名擔任工程師的人夫意外發現妻子與小王的親密訊息，其中不乏討論床事的言論，妻子甚至還傳訊息誇小王強，「你一天5次都可以吧」、「誰准你亂射啦」，氣的他告上法庭，向小王求償100萬元精神撫慰金。新北地方法院審理後，判小王應賠人夫60萬元，全案仍可上訴。

人夫主張，自己與妻子在2015年5月20日結婚，婚後育有一名子女，沒想到2019年8月7日卻發現，妻子與小王阿宏（化名）不僅發生性行為，還多次拍下親密照，甚至在LINE裡大聊性事，包括次數、大小、口交、有沒有帶套等細節，對話露骨又挑逗，小王更似曾登堂入室到家裡激戰，讓觀念傳統的人夫大受打擊，整天鬱鬱寡歡，決定向小王提告求償100萬元精神撫慰金。

法院勘驗人妻與小王的對話發現，內容包括「之前還敢說要把我撲倒勒」、「還說要吃我」、「妳今天都迫不及待的要我放進去」，「我哪次沒吃你，你說」、「那你性慾算強嗎」、「我覺得妳也很強啊」、「還硬要我進去」、「根本沒東西射了啦」、「誰准你亂射啦」，人妻還狂讚小王「你一天5次都可以吧」，討論叫床大聲、懷孕的問題，曾說「你最近都不愛戴套了齁」。

小王辯稱，是人夫與人妻生活觀念不一致，又沒有給人妻慰藉，導致人妻因為職務關係認識他，才會在心理上逐漸對他產生依賴，雙方進而交往，人妻會出軌跟丈夫的行為不無關係。新北地方法院審理後，認為小王明知人妻是有家室的人，卻仍與人妻發生不正當交往，破壞人夫的婚姻，判他應賠償人夫60萬元，全案仍可上訴。

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

得肺炎去警局求助…她留「1杯牛奶+4顆櫻桃」給臥床母！5天後驚見媽陳屍家中

老公不愛洗澡！她聞超重體味崩潰　列「20事蹟」求斷26年婚：看黑猩猩啪就…

外籍男飛機上侵犯20歲妹！「長達7小時...」　空姐見這幕吐：她邊哭邊發抖

ET快訊
羅志祥、周揚青分手掃到她！　田馥甄「逆風轉發」遭陸網出征
新措施！　居家檢疫者「有條件」可外出
快訊／磐石艦隊染疫擴大！再增1名實習生確診「群聚31人」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

N號房手法！噁男用變聲器騙拍「內衣照」　正妹應徵外拍美模墜陷阱

雲林遊覽車越線超車…小客車駕駛嚇出冷汗　機車煞到犁田！網友怒罵　

無照男沒踩煞車…3機車撞成一團　老婦噴落地面再遭輾斃

甜蜜交纏同事…人妻狂讚：1天5次都可以吧！老公LINE驚見「誰准你亂射」崩潰

桃園居家檢疫男「吸笑氣」拒絕查訪　警破門！強制送醫並隔離

外籍男「環島爆胎」無助求援！暖警一招神救援　他回國打電話大讚：好暖心

吃燒酒雞遭攔檢！男提釋憲「酒駕不代表公共危險」　大法官打臉：合法不違憲

「心痛男」送醫途中突癱軟　熱心警鳴笛護送…醫：是主動脈剝離　

噁男扮女聲騙內衣照…拆穿還告白「喜歡上你了」！D奶正妹怒報警提告

假冒羅志祥詐「帳號被凍，來2萬解鎖！」　還喊：下次多人運動帶上你

周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

焦凡凡玩狼人殺爆哭道歉：真的對不起　婁峻碩後台安慰舉動...閃瞎！！

虞書欣模仿孔雪兒停不住 網友笑炸：太傳神！！

白熊薩摩耶初遇3個月小奶貓！　興奮幫舔毛：歡迎你來們家❤

DIY超人氣台灣小吃「鹹酥雞」　口感外酥內嫩搭九層塔絕配！

N號房手法！噁男用變聲器騙拍「內衣照」　正妹應徵外拍美模墜陷阱

雲林遊覽車越線超車…小客車駕駛嚇出冷汗　機車煞到犁田！網友怒罵　

無照男沒踩煞車…3機車撞成一團　老婦噴落地面再遭輾斃

甜蜜交纏同事…人妻狂讚：1天5次都可以吧！老公LINE驚見「誰准你亂射」崩潰

桃園居家檢疫男「吸笑氣」拒絕查訪　警破門！強制送醫並隔離

外籍男「環島爆胎」無助求援！暖警一招神救援　他回國打電話大讚：好暖心

吃燒酒雞遭攔檢！男提釋憲「酒駕不代表公共危險」　大法官打臉：合法不違憲

「心痛男」送醫途中突癱軟　熱心警鳴笛護送…醫：是主動脈剝離　

噁男扮女聲騙內衣照…拆穿還告白「喜歡上你了」！D奶正妹怒報警提告

假冒羅志祥詐「帳號被凍，來2萬解鎖！」　還喊：下次多人運動帶上你

中職／球探動起來找新洋將　洪總：不只球迷急，我們更急

霸氣標得屏東、宜蘭第一鮪！創世界前三大保險絲廠…企業家鄭金池背景曝光

新竹戶數少建案…他擔心「管理費成無底洞」！過來人曝真相：去年還虧損

N號房手法！噁男用變聲器騙拍「內衣照」　正妹應徵外拍美模墜陷阱

TOYOTA推「RAV4選配19吋鋁圈」！2造型售價68000元配普利司通胎

桃園警方與環保及監理深夜聯手出擊　強力取締改裝車噪音

中職／統一獅一壘競爭激烈　施冠宇目標發揮長打特色

出門超嗨！童顏約克夏「低音砲」把魚嚇跑　爸哭了：我想釣魚啊

尼克網路電視下週重播「林來瘋」　盼激勵紐約對抗疫情

免費加麵吃到飽！高雄超佛心平價牛肉麵　湯頭濃郁、肉塊大

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

母獄中求助　女童水泥封屍沉冤昭雪

國道警壓制失控男　學長一旁講電話下場慘

國道警「顧講電話」放逃失控男　54秒內容曝光

國道路肩限速新規60km！2個月開1572張罰單

單親媽酒店養兒騙擺攤　3000元房租成最後稻草

高雄氣爆善款45億　六年後剩9020萬

即／台北重機撞公車　騎士無呼吸心跳

即／基隆男突遭西瓜刀猛砍　他撿起斷指狂奔百米求救

國道警賣力壓制失控男！學長一旁講電話

公車返站左轉搶快　重機騎士重摔不治

鹿港塗鴉怪客曝光　是神祕貓不是狗

快訊／桃園驚傳光頭男強拉女學生上車性侵

影／平頭男隨機押女學生欲性侵　楊梅落網

夫妻逃稅6206萬　子女獲財產拒救父母　

更多熱門

相關新聞

正宮往小三頭上直澆洗地水！

正宮往小三頭上直澆洗地水！

最近出軌、外遇成為熱門話題，不只出現在藝人現實私生活，連戲劇內容都很夯。韓劇《機智醫生生活》最新一集剛好搭上此熱潮，長年糾纏有錢會長的小三以懷孕為藉口逼正宮，大老婆直接拿水桶潑她，而第12集收視也再創新高，甚至超越去年夯劇《德魯納酒店》。

12星座男偷吃原因　獅子需要被崇拜

12星座男偷吃原因　獅子需要被崇拜

周揚青小心！羅志祥多人運動風險

周揚青小心！羅志祥多人運動風險

小王攜手人妻摩鐵嘿嘿！2天後相約再戰　下場曝

小王攜手人妻摩鐵嘿嘿！2天後相約再戰　下場曝

不爽被甩！他傳訊跩嗆人夫「跟你老婆一天大戰4次」

不爽被甩！他傳訊跩嗆人夫「跟你老婆一天大戰4次」

關鍵字：

出軌同事婚外情

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥Party Boys名單被扒！

金正恩驚傳已成植物人！手術失敗內幕曝

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

愷樂家中更衣室整排名牌包：老闆送我的

愷樂爸脫口「羅志祥去我家很多天」！網翻9年前片段露餡

周揚青想不通：哪來時間約砲？羅志祥認「時間管理有秘密」

網假裝「明日花綺羅」上傳「羅志祥10mins臉紅片」

如果跟張立東交往　Albee：樂意直接喇舌放閃！

羅志祥健康檢查結果出爐超精彩

羅志祥私約24歲火辣女星「鹹濕對話全曝光」！

郭采潔捲入羅志祥情變　深夜求撤關鍵字

愷樂聽到「羅志祥戀愛」反應被挖！小S：妳在強顏歡笑

小豬性病案扯出2女星！她驚：邏輯怎麼了

快訊／周揚青直接點名愷樂！

更多

最夯影音

更多
周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」

周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」
豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面