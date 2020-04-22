小王攜手人妻摩鐵嘿嘿！2天後相約再戰…他見老婆手機藏「激情交纏照」崩潰

▲單身小王與人妻發生婚外情，還2度衝摩鐵激戰下場曝光。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／高雄報導

高雄市一名人妻小凡（化名）在交友軟體上認識一名單身男子阿宇（化名），雙方相約摩鐵一戰，2天後再度共赴摩鐵翻雲覆雨。小凡丈夫意外在妻子手機內發現煽情對話跟性交照崩潰提告，一審判阿宇應執行有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，案經上訴，二審給予緩刑2年，全案確定。

判決指出，27歲阿宇2018年7月間透過交友軟體認識小凡，在知道對方有老公的情況下，竟還在同年9月14日與小凡到摩鐵展開一番糾纏，2天後再相約2度激戰，還用手機紀錄過程，事後傳給小凡調情，2人對話既露骨又煽情，讓無意間見到內容的小凡老公瞬間崩潰。

小凡老公傷心欲絕質問妻子並離婚，更告上法庭。但阿宇否認與小凡性交，強調手機內的交歡照女主角不是小凡，2人的對話也僅止於調情；小凡則坦言，照片中的女子就是自己。

橋頭地方法院勘驗各項事證後，依相姦罪判阿宇應執行有期徒刑5月，得易科罰金15萬元；案經上訴，高雄高分院審酌，雙方已和解，阿宇也已經賠償小凡老公30萬元，犯後已經積極面對、反省負責，也獲得小凡老公的諒解，決定宣告緩刑2年，全案定讞。

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