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衝馬路救鄰居小孩！她轉頭驚見2歲女兒尾隨...下秒遭「捲入車底」慘死

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▲▼媽媽扶鄰居家摔倒小孩女兒尾隨遭碾壓身亡。（圖／東莞時報）

▲2歲女兒尾隨媽媽衝上馬路，下秒遭捲入車底不治身亡。（圖／東莞時報，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

廣東省東莞市日前發生一起令人心碎的交通意外。一名母親看見2個鄰居家的孩子在馬路上跌倒，立刻跑過去將其扶起，可沒想到就在這時，自己2歲的女兒也緊跟著衝上馬路，下秒慘遭小轎車撞到捲入車底，送院後搶救無效不幸身亡。

據《東莞時報》報導，事發當天交警接到電話，稱有名幼童被汽車碾壓，受傷十分嚴重。警方在現場問詢涉事韋姓駕駛時，對方也受到了不小驚嚇，表示當時絲毫沒有留意到有名幼童在車前經過。

▲▼媽媽扶鄰居家摔倒小孩女兒尾隨遭碾壓身亡。（圖／東莞時報）

韋姓駕駛說，當時他駕駛小車低速途經事發路段，留意到左前方有2名兒童在馬路上嬉戲，還不約而同摔倒了，他見狀立即停車，打算下車把孩子扶起，可他準備打開車門時，看到一名婦女在車前快速經過，並迅速來到孩子面前查看，「見有大人來看了，我就打算開車走了，可剛啟動就意識到車子發出嘣的巨響。」

▼駕駛下車查看。

▲▼媽媽扶鄰居家摔倒小孩女兒尾隨遭碾壓身亡。（圖／東莞時報）

伴隨著響聲是車子劇烈的抖動，韋姓駕駛耳邊傳來這名婦女的驚慌哭喊，他立刻下車查看，隨即目睹了可怕的一幕，有名幼童遭遇自己車子碾壓。女童被送往醫院後，當晚因搶救無效身亡。

▼車子剛啟步就發出嘣的巨響。

▲▼媽媽扶鄰居家摔倒小孩女兒尾隨遭碾壓身亡。（圖／東莞時報）

2歲女童母親解釋，在路中央玩耍的2名小孩是鄰居委託她臨時照看，事發前，鄰居的孩子跑到馬路上玩耍摔倒，她立即發現並跑上前阻止，可沒想到女兒竟緊跟著自己跑上馬路，隨後就發生了無可挽回的悲劇。

最終經交警部門調查取證，女童未觀察道路情況橫穿馬路，而韋某駕駛車輛未確保行車安全、文明駕駛，事故雙方均要承擔同等的事故責任。

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