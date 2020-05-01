新竹男無照酒駕「時速90跑給警追」　22秒後1死4傷…車內全是空酒瓶

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名35歲的羅姓男子，於2019年5月間酒後無照駕車，又為逃避警方攔檢，再加速逆向行駛撞上迎面而來的機車，造成騎士涂男傷重死亡、4人輕重傷的悲劇。法官認，羅男飲酒後，已達不能安全駕駛的程度，仍駕車上路，造成涂姓騎士死亡、朱姓乘客重傷，需加重對被害人死亡結果負責，且羅男雖坦承犯行，但未與被害人家屬和解，因此合議庭法官依酒後駕車肇事而致人於死，累犯，判處7年。

▲羅男駕駛黑色BMW無照酒駕，造成1死4人輕重傷。（圖／記者陳凱力翻攝）

據判決，無照的羅姓男子於2019年5月間，酒後駕駛黑色BMW，載著3名親友，在行經關西鎮台三線1處加油站附近，因變換車道未打方向燈，被巡邏警車發現，要求停車受檢。羅男自知無照又酒駕「代誌大條了」，竟假意靠邊停車，趁著員警下車之際，直接跨越車道分隔線大迴轉溜之大吉，沒想到卻在22秒後，因高速失控撞上涂姓騎士搭載朱女的機車。強大的撞擊將涂、朱兩人連車撞向路旁邊坡，涂男傷重亡，朱女則多處骨折、重傷；坐在羅男BMW後座的16歲親戚也遭玻璃碎片穿刺眼球。

經酒測，羅男酒精濃度竟高達0.43，直到撞了人、停下車，羅男才打開車門，搖搖晃晃邊吐邊下車，警方更在他車上找到不少空的酒瓶。

▲由黑色BMW毀損狀態，可知當時撞擊力道之大。（圖／記者陳凱力攝，下同）



依車禍鑑定報告指出，羅男在酒後無法安全駕駛的前提下，仍以時速約90公里超速行駛，並於大迴轉後逆向撞上護欄及涂姓騎士的機車，造成涂男死亡、朱女重傷，涂、朱兩人的死傷與羅男有因果關係。

法官認，羅男飲酒後，已達不能安全駕駛的程度，仍駕車上路，造成1死1傷，雖主觀沒有想要讓涂男死亡的故意，但卻是明知能預見的，因此需加重對被害人死亡結果負責，且羅男曾犯搶奪遭判刑，2018年7月才出監，2019年5月再犯酒後肇事，為累犯，應予以加重量刑。

考量羅男坦承犯行，但未與被害人家屬和解，因此合議庭法官依酒後駕車肇事而致人於死，累犯，判處7年。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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