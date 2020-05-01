慶祝零確診　東港魚市場「黑鮪魚專賣區」特價上市

▲屏東縣東港魚市場「黑鮪魚專賣區」販售黑鮪魚生魚片等東港海鮮美食。（圖／取自林漢丑臉書，以下同

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記者陳崑福／屏東報導

配合2020屏東黑鮪魚季活動登場，東港魚市場「黑鮪魚專賣區」已於上25日開張，預計至7月20日止，計有15家攤位，經營時間為早上8點至晚上7點左右，販售黑鮪魚生魚片、並現場代煮各式黑鮪魚料理、櫻花蝦炒飯及魚骨湯等道地東港海鮮美食。

▲▼東港區漁會總幹事林漢丑、生鮮片組合。

東港區漁會表示，為維護市場公平、衛生、誠信、品質的商譽，照顧漁民生計，黑鮪魚專賣區只販售台灣沿近海捕獲之野生深海現撈「北方黑鮪」（太平洋黑鮪），嚴禁販售「圈養養殖黑鮪魚」、「南方黑鮪」（油串），與灌一氧化碳（CO）生魚片。

東港區漁會說，防疫措施也不能馬虎，要求各攤商均要求戴口罩、酒精消毒環境及保持社交距離，且提供低溫宅配到府服務，在東港區漁會官網「最新消息」提供專賣區業者宅配訂購電話，歡迎消費者多利用。

另該區漁會派員隨時稽查，且聘有檢驗員抽查專賣區水產品品質，檢驗生菌數、大腸桿菌、大腸桿菌群、添加物，一周驗3次，每月驗10次以上，在黑鮪魚季期間會擴大抽檢頻率、範圍，為水產品的安全衛生做好把關。

東港魚市場「黑鮪魚專賣區」宅配訂購連絡連結點：

https://is.gd/TnPHgZ

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