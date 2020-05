快訊／30歲男持大刀砍殺！澳洲商場多人受傷　警當場開2槍擊斃

▲南黑德蘭廣場購物中心遭男子持大刀闖入。(圖/翻攝自South Hedland Square)

記者陳致平/綜合報導

澳洲西澳省皮爾布拉區 (Pilbara)一處大型購物中心,當地時間1日遭一名年約30歲的男子持刀闖入,他沿路見人就砍,至少有7人遭砍傷。警方獲報後趕抵現場,由於兇嫌不願棄械投降,且企圖攻擊員警,遭到警方當場開槍擊斃。

根據7 NEWS報導,南黑德蘭廣場購物中心(South Hedland Square)上午10點遭到持刀男闖入,男子身穿工作工作服,手持一把「大刀」,瘋狂砍人。警方趕抵現場後,先試著以電擊槍制伏嫌犯,未料男子不願就範,企圖揮刀攻擊,遭到警方當場開2槍擊斃。

有目擊者表示,兇嫌在商場「橫衝直撞」,四處砍殺,一名傷者布魯克斯(Esther Brooks)則說,持刀男子跑向他時,自己被刺了一刀,隨後也到醫院了縫了好幾針。一名在現場的女士法庫哈(Shelley Farquhar )則形容,傳著工作服的男子身形瘦小,卻拿著一把大刀,看起來就像在執行某種任務。

▲一名男子在麥當勞遭砍傷。(圖/翻攝自South Hedland Square)

對此,警方則表示,現階段仍在調查男子行兇的犯案動機,初步判斷應與恐怖攻擊無關。這起持刀攻擊事件共造成7人受傷,其中5位傷者在商場內遇襲,另一名傷者則是在商場入口處的麥當勞遭到攻擊。另外,兇嫌稍早還在汽車旅館砍傷一名男子。

