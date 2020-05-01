上班忙炒股屢勸不聽　國小校長遭監院彈劾

▲監察院。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院1日表示，澎湖縣白沙鄉赤崁國小校長蔡樂生未專心執行校長職務，於上班時間頻繁委託證券商買賣股票，經勸阻、媒體報導及懲處後仍置之不理，因違反《公務員服務法》第1、5條等規定，監察院1日通過監委章仁香、陳小紅所提的彈劾案，全案移送公務員懲戒委員會。

章仁香、陳小紅表示，蔡樂生多次遭民眾以「沉迷股市怠忽職守」向澎湖縣政府縣長信箱檢舉，經該府多次勸導，蔡樂生仍置之不理，經縣府派員調查，卻於訪談時蓄意以不實陳訴欺瞞縣府。

章仁香、陳小紅指出，蔡樂生因使用公務電腦從事非公務行為，多次遭人檢舉且經媒體刊載有損校譽，遭澎湖縣政府記申誡1次以示警告，然而蔡樂生接受處分後，仍然於上班時間大量委託證券商買賣股票，不知悔改有辱校長職務。

章仁香、陳小紅表示，蔡樂生自1996年即擔任國小校長，長期受國家栽培，卻未能廉潔自持以為師表，擔任中山國小及赤崁國小校長期間，雖經民眾多次檢舉「沉迷股市怠忽職守」，經澎湖縣政府調查證實已違反上班時間從事非公務行為之規定，經多次勸阻仍未知警惕，除了意圖對其懷疑爆料之中山國小教師進行秋後算帳外，還持續委託證券商買賣股票。

章仁香、陳小紅指出，經新聞媒體刊登報導後，蔡樂生仍未覺醒，辯稱「上班時並不操作，只是偶而當成金融教育了解」，新聞媒體刊登當日被彈劾人蔡樂生仍有高達95筆委託證券商買賣股票行為，且從9時到13時30分間，每小時均有委託買賣交易紀錄，蔡樂生仍置之不理，於上班時間持續頻繁委託證券商買賣股票。

章仁香、陳小紅表示，蔡樂生身為校長，未能依社會大眾對校長道德標準之期許，嚴守分際、謹慎自持，竟利用上班時間委託證券商買賣股票，且監察院調查自104年4月1日至107年9月15日止，約3.5年期間被彈劾人蔡樂生之委託買賣股票情形，發現其共計委託買進上市、上櫃股票13,265筆，42,036張，金額約21.75億元；委託賣出上市、上櫃股票20,240筆，42,079張，金額約為21.71億元。

章仁香、陳小紅認為，股票交易進出頻繁，在買賣下單之機動性及股票價格瞬息萬變之情勢下，能否專心執行校長職務值得疑慮，且蔡樂生於上班時間頻繁進出股市之事實嚴重影響校長職務之執行，違失情節重大，已違反《公務員懲戒法》相關規定，因此依照《監察法》規定提案彈劾，並移請公務員懲戒委員會審理。