涉不當飲宴辭官　石木欽反咬許宗力呂太郎打探管中閔案

▲石木欽。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

公務員懲戒委員會前委員長石木欽，因涉及不當飲宴遭司法院調查，最後辭去職務，並被移送監察院調查。他29日到監察院陳情，並反咬司法院長許宗力，曾透過當時的秘書長呂太郎，多次向他打探台大校長管中閔案的懲處情形，並撤回公懲會對管中閔案的釋憲案。呂太郎則完全否認石木欽的說法。

石木欽於1997年至2014年期，涉嫌為友人的訴訟案件提供法律意見，並於相關案件繫屬中，與該名友人多次宴飲及打高爾夫球，還投資友人公司。檢方立案調查後，雖查無對價關係而結案，但仍有人向監察院提出檢舉，司法院獲報後進行調查，但石木欽在去年9月間，閃辭委員長職務；而司法院調查後，也決定將他送監察院彈劾。

石木欽多次透過管道發聲，強調自己問心無愧，沒有任何違法違規行為，並說「當法官不能沒人性」。而他在29日到監察院提出陳情，說他在辭官之前，司法院長許宗力曾多次透過當時的秘書長呂太郎，向他打探台灣大學校長管中閔懲戒案內情。石木欽說，從收案到對管案公開審理期間，呂太郎多次與他在各自辦公室見面、討論其他業務，但呂太郎常不經意地問「你手上管中閔案現在進行得如何了？」等待他回應案件細節和內情。

石木欽懷疑呂太郎打探案情的動機，當時呂太郎也說，會向院長許宗力報告此事，但石木欽認為不妥，僅回應「一切依法進行」。不僅如此，石木欽更說許宗力、呂太郎「關說」；由於當時公懲會認為監委質問公懲會委員，公懲會認為違憲而聲請釋憲，但呂太郎竟要求他撤回釋憲聲請，「這不是關說，什麼叫做關說？」

對此，呂太郎全盤否認，呂太郎表示，石木欽惡意捏造子虛烏有的不實內容，意圖混淆視聽。呂太郎強調，絕無和石木欽討論管中閔的案情，更無不法打探案件進度或向許宗力報告。呂太郎最後痛心指出，石木欽身為前任司法首長，卻因自身案件接連抹黑、戕害司法形象，呼籲石木欽要自重。

