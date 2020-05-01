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北市模擬國中會考200工作人員上陣　10分鐘完成400人量體溫、噴酒精

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▲台北市會考演練，大門量測體溫。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市模擬國中會考演練，大門量測體溫。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

109學年度國中會考將於5月16日、17日舉行。台北市教育局今（1日）模擬會考防疫流程，大同高中為示範學校，今日出動200名師長及志工進行演練，演練內容包含考生進考場量測體溫、隔離試場整備、試場冷氣通風措施、查驗考生身分及考生午餐用餐規劃等。教育局也邀集北市各國高中校長一同觀摩，以因應會考當天狀況。

▲台北市會考演練，各校校長現場觀摩。（圖／記者林敬旻攝）

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▲台北市會考演練，各校校長現場觀摩。（圖／記者林敬旻攝）

台北市教育局長曾燦金巡視完防疫流程後回應媒體詢問，他指出，在第一站協助學生量測體溫部分，原本預計400人將在20分鐘完成檢測，但過程流暢，整體10分鐘就完成作業流程，但考試當天可能會有不同狀況，以目前的感溫儀及額溫槍的數量，應該可以讓考生順利應考。

▲台北市會考演練，體溫複檢區。（圖／記者林敬旻攝）

▲若有考生體溫超過37.5度，將進入複檢區。（圖／記者林敬旻攝）

針對發燒備用考場的整備，曾燦金說明，每個試場目前安排2間備用試場，一間安排5名考生應考，為保持安全距離，每名考生也都有2公尺的間隔，至於家長休息區部分，也會安排1.5公尺間隔。

對於會考兩日午餐規劃，曾燦金也說，將由國中服務隊統一訂購，也將特別注意時安問題，另外，也將提供考生、服務隊及考場人員無毒、多功能「防疫用餐隔板」於用餐時間使用。

▲台北市會考演練，教育局長曾燦金視導。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市會考演練，教育局長曾燦金視導。（圖／記者林敬旻攝）

國中會考台北考區計有2萬1,726名考生報名，分別於24個考場（含4個特殊考場）應考。為讓考試更順利，教育局也要求各學校於5月4日提交各考場體溫量測站平面配置圖及電力電箱配置圖，5月8日前完成各考場防疫及試場運作及冷氣高壓測試之模擬演練；同時使各國中掌握考場防疫規劃，提前向考生及家長宣導與溝通，務必配合相關應試注意事項，以期本年度會考順利進行。

▼台北市會考試場進行模擬演練。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市會考演練，大門口酒精消毒。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市會考演練，中午用餐時間以隔板阻隔。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市會考演練，學生答題。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市會考演練，用餐後桌面酒精消毒。（圖／記者林敬旻攝）

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