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慶零確診！city’super、微風超市「阿中餅0元」百件商品買一送一

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▲city’super、微風超市祭百件商品第二件0元。（圖／city’super、微風超市提供）

▲city’super、微風超市祭百件商品第二件0元，包括因陳時中而熱賣的荷蘭焦糖煎餅。（圖／city’super、微風超市提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣抗疫邁入百日，中央疫情指揮中心傳出連續6天零確診，適逢5／1勞動節連假，百貨超市如city’super、微風都不約而同祭出近期最優惠方案搶客，city’super即起至5／10祭出近百項「零確診」優惠，包括阿中部長「意外加持」的荷蘭煎餅、優格、氣跑水等，都推出「第二件0元」促銷。

city’super表示，自本週一4／27中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，於記者會上打開桌上的荷蘭煎餅盒，意外帶動同款擁有百年歷史的Gouda’s Gilde荷蘭焦糖煎餅，買氣連3日爆增，直破百盒銷量，連其他荷蘭煎餅也「受惠」，整體銷量提升3倍。

▲city’super、微風超市祭百件商品第二件0元。（圖／city’super、微風超市提供）

▲史翠普荷式焦糖煎餅400g 原價270元，第二件0元。（圖／city’super提供）

▲city’super、微風超市祭百件商品第二件0元。（圖／city’super、微風超市提供）

▲韓國LOTTE 樂天氣泡水（檸檬味、原味）500ml原價50元，第二件0元。（圖／city’super提供）

近日適逢5／1勞動節前夕，台灣確診病例持續掛0，故規劃熱銷的異國零食、飲料優惠回饋給消費者，讓不能出國也能在享用異國風味的產品，延續正能量，除荷蘭焦糖煎餅外，月銷千瓶紀錄的韓國LOTTE樂天氣泡水、營養健康的希臘優格、零脂肪綜合果粒優格等百項商品，都推出第二件0元優惠。

▲city’super、微風超市祭百件商品第二件0元。（圖／city’super、微風超市提供）

▲西班牙PASCUAL 綜合莓果較低脂優格125g，原價150元，第二件0元。（圖／city’super提供）

▲city’super、微風超市祭百件商品第二件0元。（圖／city’super、微風超市提供）

▲雀巢金牌咖啡120g原價350元，第二件0元。（圖／city’super提供）

微風超市則針對台灣連續6天「零確診」，即起至5／3，微風積點禮遇會員消費達50元，可享點數6倍送；針對微風超市Breeze Super熱門的德國豬腳，也推出第二件0元優惠，微風廣場、微風南京、微風南山三館各限量100組。

▲city’super、微風超市祭百件商品第二件0元。（圖／city’super、微風超市提供）

▲法國堅果Kreek’s特定品項第二件0元，（圖／微風超市提供）

另外，其他如法國堅果Kreek’s，5／2前也有第二件0元促銷；Rosmarino微風廣場店單點pizza、義大利麵或排餐，免費0元加購甜點；Rosmarino微風南山店單點義大利麵、燉飯，也有免費0元升級套餐的划算方案。

▲city’super、微風超市祭百件商品第二件0元。（圖／city’super、微風超市提供）

▲微風超市德國豬腳，限量推第二件0元優惠。（圖／微風超市提供）

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