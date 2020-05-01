國軍收訊息...不到24小時「假期無罩bug解決了」　陳時中神級效率被讚爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志／示意圖）

記者周亭瑋／綜合報導

國防部先前拍板，依照職務類別，統一發放14天10片、14天14片口罩給國軍；不過，就有軍人家屬反應此事，也陸續有官兵抱怨，假期間沒有口罩的情況發生。昨日，指揮官陳時中得知此事後，承諾會和國防部商談解決事宜，結果不到24小時時間，就有好消息傳出，讓人不禁讚嘆「鋼鐵般」的超強效率。

先前爆發敦睦艦隊群聚感染一事後，由政院統籌，軍方與疫情中心共同研討決議，包括擁擠密閉空間作業人員、新兵等共4類人員，14天能領14片口罩，至於執行一般公務官兵，則為14天10片。而後，國防部也克服個資保護、預算等問題，在4月18日完成全軍官兵註記申請，並於當天獲撥280萬片口罩。

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▲指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

據《三立新聞網》報導，就有父親替國軍兒到藥局代買口罩，沒想到卻被告知買過了，由於兒子的健保卡一直在他身上，這讓他相當不解。同時，也有軍人表示，軍營是固定每月1日、16日發放，但各單位放假時間不一，雖然回營區能補領，但放假這段時間，若家中、親友無庫存，就等於「無罩可用」了。

昨日，陳時中被問及此事時，也認為這會造成不便，並當場向記者承諾，會和國防部儘快解決問題。結果時隔不到24小時，國軍們陸續收到消息，軍醫局請各單位預先整理出官兵休假時口罩的需求數量，表示會事先配給，避免假期間沒口罩可用的窘境，而部長的高效率也讓國軍們相當感動。