連六天零確診⋯記者會16分鐘結束！陳時中笑稱：今天真的「很假日」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）



記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情在台灣逐漸和緩，今日連續第六天零確診，指揮中心指揮官陳時中表示，未來記者會將縮短時間，朝例假日半小時、非假日一小時方向執行，今日記者會只開了16分鐘，是抗疫百日以來最短，讓他直呼「今天真的很假日」。

中央流行疫情指揮中心今(1)日表示，國內今日無新增確診病例；昨(30)日新增498例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報63,340例(含61,867例排除)，其中429例確診，分別為343例境外移入，55例本土病例及31例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，324人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

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▲指揮中心指揮官陳時中（左）與副指揮官陳宗彥（右）一起看西瓜。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲農民委託農委會送上的六顆西瓜，工作人員一一放上台。（圖／ETtoday攝影中心攝）

陳時中表示，考慮疫情和緩，未來記者會將縮短時間，朝例假日半小時、非假日一小時方向執行，今日記者會時間僅16分鐘，為年初以來所開過最短的記者會，也讓陳時中笑稱「今天真的很符合假日的氛圍」。

另外農民也送來六顆西瓜慶祝零確診，陳時中表示，西瓜是農民的心血，也代表農民豐碩的成績，他表示，各樣的農產品、青菜、水果都很棒，疫情下多吃一些天然的農產品，對身體健康也會很有幫助，他也詢問在場媒體「你們要不要吃？西瓜真的很漂亮！」