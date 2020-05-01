6個0遇上51連假「用1968決定去哪玩」　他戴口罩出遊：實在宅太久



▲51連假第一天，少數民眾趁著6個0前往放鬆。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

陳時中部長1日再公布「連續6個0」的好消息，從過年後開始「宅」起來的民眾也開始出現鬆動，51勞動節紛紛出遊透口氣。根據「高速公路1968」app顯示，1日新竹地區周邊的觀光景點均呈現人潮正常的綠燈，就連新竹市立動物園也尚未達到人潮管控的標準，民眾雖稍解禁出門，但防護仍不敢鬆懈，口罩、酒精一樣也沒少。

▲民眾出遊仍不忘記戴上口罩。



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記者實地走訪新竹人假日最愛去的動物園及周邊，今日的入園數普遍在1500人上下跳動，距離市府的管制人數2000尚有一段距離，不論買票或入園皆不需等待，部分民眾前往放鬆之際也仍口罩不離身，也坦言「最近時在關太久了，難得好天氣，加上昨天台灣也已經5個0了，才會趁著51出門透透氣」。

前往旅遊的民眾也表示，除了戴口罩、使用酒精消毒、勤洗手外，也會隨時關注1968app，確定目的地人潮是綠燈才會繼續前往。而動物園旁的假日花市依照往例，會從下午后開始出現人潮，不過當地攤商表示，從疫情以來來客數減少很多，就算假日也是三三兩兩，業績只剩以往的3、4成，對於51連假早不抱期望，「只希望疫情趕快過，大家能熬過這一波」。

▲▼動物園旁的假日花市生意仍慘淡。

為避免51連假人潮聚集增加武漢肺炎傳播的危險，新竹市政府防疫消毒大隊自4月28日起已針對人潮聚集的地點，包括城隍廟、清大夜市、青草湖夜市、十七公里海岸風景區、新竹市立動物園等處，全面展開預防性噴藥，市府表示，目前消毒工作都已完成，民眾連假期間外出可以更安心。

▲▼根據「高速公路1968」app顯示，1日新竹地區周邊的觀光景點均呈現人潮正常的綠燈。

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