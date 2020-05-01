誆與「口罩國家隊」熟識大搞外銷　陸女被騙1717萬...他爽住豪宅

記者邱中岳／台北報導

刑事局與松山分局掌握情資，有男子在新冠肺炎（COVID-19)防疫期間，認為我國口罩製作精良，竟自稱口罩國家隊還偽造工廠登記等，涉嫌詐騙大陸買家，從2月開始共計匯款405萬人民幣，但得手後卻大搞失聯，警方29日上門逮人還起獲霰彈槍，才知騙徒防止被人「黑吃黑」擁槍防身。

警方調查，47歲馮姓男子涉嫌從2月新冠肺炎疫情嚴重時，開始偽造口罩工廠營業登記，還有檢驗證明，並自稱與「口罩國家隊廠商熟識」，取信30歲大陸籍張姓女子，但張女從2月開始，陸續匯款405萬人民幣（約台幣1717萬）後卻一無所獲。

▲馮男自稱認識口罩國家隊，誆騙陸女得手上千萬後失聯，警方順利逮人後送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，被害的大陸籍張姓女子，原本與馮姓嫌犯認識但不熟，馮男利用通訊軟體聯繫張女說有口罩要賣，讓被害人匯款6次，張女期間不斷催促馮男交貨，但對方頻以海關卡住等藉口推託，直到張女第6次匯款後，馮嫌卻已讀不回失聯。

▲警方到馮男位於台中豪宅搜索，查獲霰彈槍以及大陸銀聯卡等證物。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方追查，馮男藏身在台中一處豪宅，在29日前往搜索，現場查扣霰彈槍一支以及子彈14顆，另外還查扣現金將近2百萬台幣、本票以及大陸銀聯卡，訊後依照《槍砲刀械彈藥管制條例》、詐欺等罪嫌將馮男送辦。

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