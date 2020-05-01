　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

誆與「口罩國家隊」熟識大搞外銷　陸女被騙1717萬...他爽住豪宅

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者邱中岳／台北報導

刑事局與松山分局掌握情資，有男子在新冠肺炎（COVID-19)防疫期間，認為我國口罩製作精良，竟自稱口罩國家隊還偽造工廠登記等，涉嫌詐騙大陸買家，從2月開始共計匯款405萬人民幣，但得手後卻大搞失聯，警方29日上門逮人還起獲霰彈槍，才知騙徒防止被人「黑吃黑」擁槍防身。

警方調查，47歲馮姓男子涉嫌從2月新冠肺炎疫情嚴重時，開始偽造口罩工廠營業登記，還有檢驗證明，並自稱與「口罩國家隊廠商熟識」，取信30歲大陸籍張姓女子，但張女從2月開始，陸續匯款405萬人民幣（約台幣1717萬）後卻一無所獲。

▲▼馮男自稱認識口罩國家隊，誆騙陸女得手上千萬後失聯，警方順利逮人後送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲馮男自稱認識口罩國家隊，誆騙陸女得手上千萬後失聯，警方順利逮人後送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，被害的大陸籍張姓女子，原本與馮姓嫌犯認識但不熟，馮男利用通訊軟體聯繫張女說有口罩要賣，讓被害人匯款6次，張女期間不斷催促馮男交貨，但對方頻以海關卡住等藉口推託，直到張女第6次匯款後，馮嫌卻已讀不回失聯。

▲▼馮男自稱認識口罩國家隊，誆騙陸女得手上千萬後失聯，警方順利逮人後送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方到馮男位於台中豪宅搜索，查獲霰彈槍以及大陸銀聯卡等證物。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方追查，馮男藏身在台中一處豪宅，在29日前往搜索，現場查扣霰彈槍一支以及子彈14顆，另外還查扣現金將近2百萬台幣、本票以及大陸銀聯卡，訊後依照《槍砲刀械彈藥管制條例》、詐欺等罪嫌將馮男送辦。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

【其他新聞】

婦人到銀行領128萬…想投資靈骨塔　行員+警員苦勸：這就是詐騙

公務電腦存妻裸照+沒繳費亂停大重機　洗車也用公家水...北市鏘警下場曝

ET快訊
快訊／虧損47億　華南永昌證券董事長與副董請辭
直擊51連假墾丁現況　旅宿業者哭了
人潮淹沒百貨公司實況圖曝！連LV也排隊…網怒：台人好健忘
快訊／國3新店隧道口汽車整輛翻覆！　2車道封閉中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

怨風水沒做好害家運不順！行刑式連開5槍轟殺　他「彈孔穿胸」瞪眼慘死

快訊／國3北上28.4K小客車撞護欄翻覆！四輪朝天車體破碎　外側2車道封閉

車停巷口擋路被叭…刺青男握開山刀嗆「叭X小」　跳針狂問：知道我是誰？

疑工人焊接引爆沼氣！玉里沼氣廠3人受傷　現場封鎖調查原因

屏東女搭區間列車不戴口罩　列車長勸導2次就是不聽…開罰5千元

偷錢包「我錢花完了」！透天男2原因擺爛...苦主無解　網搖頭：這就是台灣

噁男統一時代停車場「性侵機車」　騎士報警找回一看座墊超傻眼

誆與「口罩國家隊」熟識大搞外銷　陸女被騙1717萬...他爽住豪宅

毀滅式爆料女兵染菜花　控上士吃同廠學妹…「天蠍寶寶咬住不鬆口」下場曝

殺警無罪…傷心二老徹夜難眠！「突然發不動」承翰媽嘆：連車都不滿意判決

大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」

喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

雲科大浪犬「吊掛陽台」亡　虎科生辯：懲罰牠不小心致死

公車上「脫口罩抬槓」司機勸不聽 老婦怒罵三字經、持傘襲警遭逮捕

陸元琪女兒遭男師「偷拍扯傷」不敢上學　兒子考上大學報喜？...聯絡不上爸爸袁惟仁

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

火辣人氣王甩了肌肉男復合澳洲鮮肉　《慾罷不能》他一聽傻眼...呆住6秒

怨風水沒做好害家運不順！行刑式連開5槍轟殺　他「彈孔穿胸」瞪眼慘死

快訊／國3北上28.4K小客車撞護欄翻覆！四輪朝天車體破碎　外側2車道封閉

車停巷口擋路被叭…刺青男握開山刀嗆「叭X小」　跳針狂問：知道我是誰？

疑工人焊接引爆沼氣！玉里沼氣廠3人受傷　現場封鎖調查原因

屏東女搭區間列車不戴口罩　列車長勸導2次就是不聽…開罰5千元

偷錢包「我錢花完了」！透天男2原因擺爛...苦主無解　網搖頭：這就是台灣

噁男統一時代停車場「性侵機車」　騎士報警找回一看座墊超傻眼

誆與「口罩國家隊」熟識大搞外銷　陸女被騙1717萬...他爽住豪宅

毀滅式爆料女兵染菜花　控上士吃同廠學妹…「天蠍寶寶咬住不鬆口」下場曝

殺警無罪…傷心二老徹夜難眠！「突然發不動」承翰媽嘆：連車都不滿意判決

證明沒再怕！韓國瑜無預警拜會各黨團　主動喊：給我們報告機會

《動物森友會》驚見太陽花裝飾、LV帽T　Top 6設計獲村上隆認證

短吻鱷大搖大擺過馬路　女駕駛連環尖叫：OMG！牠朝我走來

怨風水沒做好害家運不順！行刑式連開5槍轟殺　他「彈孔穿胸」瞪眼慘死

Land Rover Range Rover豪華防彈加長版　爆胎還能開80公里

「假要放、防疫也要做」　盧秀燕視察高美濕地護遊客健康

防疫物資需求高　雲林大地營造公司慨捐防護、隔離衣

無薪假補貼1.1萬乏人問津？龔明鑫回應了

獨／「變態網」百萬會員流入N號房！趙斗淳吹哨人嘆：南韓曾有機會改變

爽吃蛤蜊、活蝦500元有找！大甲高CP值火鍋　還有免費冰淇淋

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

社會熱門新聞

鎮停車場工地坍塌　清晨發現女工身影

見過李承翰父母　精神科醫師：他們很可憐

上工第二天慘被活埋13小時亡！他見妻滿身泥巴淚崩

即／謝和弦報社噴紅「幹」　再嗆「下次放火」被起訴

平鎮停車場崩塌遭活埋！女工尋獲已死亡

屏東男保護妹妹「失手殺父」！判決出爐

女工受困破8小時　消防隊徹夜開挖搜救

女法官被起底「曾判殺人魔死刑」

搞大少女！屁孩20萬人臉書社團討「墮胎藥」

女童畫「洗澡情境」洩他色行…狼父遭判7年

被迫罵淫！還被經紀人硬上　她淚崩：我不喜歡男生

中尉輕生前　獨自1人走進中正堂

被迫加班變自願　輕生中尉友爆料

殺警男無罪　精神科醫師：司法的問題

更多熱門

相關新聞

衛健委：4月6成本土確診來自黑龍江

衛健委：4月6成本土確診來自黑龍江

大陸國家衛健委發言人米鋒今天下午在發布會上，指出2020年4月份，共報告新增本土新冠肺炎確診131例，其中有超過60%來自黑龍江本土聚集性疫情。按照衛健委稍早通報說法，此類與輸入病例關聯的本土聚集性疫情，持續時間長，感染病例多，社會影響惡劣，「給鞏固來之不易的疫情防控成果帶來新的壓力。」

軍事重地也列熱門景點　台東猴子山急改小野柳風景區

軍事重地也列熱門景點　台東猴子山急改小野柳風景區

饒慶鈴送休閒農場超大禮　爭取獎勵金570萬元

饒慶鈴送休閒農場超大禮　爭取獎勵金570萬元

關鍵字：

霰彈槍口罩國家隊新冠肺炎疫情

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

周揚青閨密驚人背景起底！

酒國名花：愷樂就是個快樂小三！

5G iPhone12新機售價最新爆料！　5.4吋版2萬元有找

焦凡凡爆退出「反骨」！同框酷炫哽咽：吵架了

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

即／俄羅斯總理確診　染新冠病毒

脫北議員：「99%確定」金正恩上周已腦死

忍住不上床就有300萬入袋！

慎入！烏克蘭女全裸逛街　手裡拿著人頭

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

大馬網紅「私訊搭訕羅志祥」對話曝光！

排自動洗車見露Bra妹　網暴動排隊

金正恩將現身了！情報人士揭神隱關鍵

周揚青首露臉：我好像瘦了！毀滅分手羅志祥7天曬甜笑

更多

最夯影音

更多
大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」

大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」
喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面