偷錢包「我錢花完了」！透天男2原因擺爛...苦主無解　網搖頭：這就是台灣

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

「對於這種人，我們真的一點辦法都沒有嗎？」一名網友日前表示，兒子去年皮夾被偷，報警處理後抓到了嫌犯；氣人的是，對方是慣竊，也坦承犯行，但他們損失的錢卻拿不回來。

網友在爆怨公社娓娓道來，去年初，兒子在籃球場打球時，一位陌生人將他放場邊的皮夾拿走，而偷錢的當下被友人直擊，於是他們一路追著對方來到住處，然而小偷裝死躲屋裡，就是不肯出來。

報警處理後，警方第一時間無法調到相關監視器畫面，加上沒有證據，對方又死不承認，所以做了將近2小時筆錄後，他們只能回家等消息。

隔了一段時間，警方通知他們赴警局一趟，表示找到偷錢畫面，對方也已承認犯行，還說錢都花掉了。由於對方是慣竊，沒財產、沒工作，還是低收入戶，警方不禁提醒，「要有錢拿不回來的心理準備。」

直到這個月，他們收到法院傳票，下個月要出庭作證，怒火再度被燃起，「對方有透天厝可以住，好手好腳不工作，卻可以因為低收入戶+名下無財產，不用還錢，然後因為偷的金額不多，可能也關不了多久，類似的事件就一直重複上演。」

▲對方是低收入戶，名下也無財產。（圖／翻攝自爆怨公社）

最後，他也不禁怒道，「我們當初如果沒報警，等於是縱然犯罪。報警了花時間跑警局、跑法院，錢卻拿不回來，對於這種人我們真的一點辦法都沒有嗎？」

對此，網友們紛紛回應，「犯罪天堂，沒辦法」、「法律對付不了無賴」、「台灣什麼都好，就是司法爛的要死」、「殺人都無罪了」、「台灣法律是在保護壞人，真正需要用到法律的人...卻被法律擋著」、「跑過法院幾次之後，會覺得對這個世界的法律制度很灰心，但是又無可奈何，漸漸地就麻痺了」、「說真的，你還真的拿他沒轍」。

另外，不少人直呼，當場揍一頓比較實在，「我只相信地下正義」、「私刑伺候」、「有錢的怕關，沒錢的怕打」；不過，立刻有熱心網友勸母湯，「這樣反被告傷害，得不償失。」