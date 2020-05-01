「僱用安定措施」上路10年未啟用！周春米籲勞動部檢討穩定就業

▲民進黨立委周春米召開「預防失業，超前部署，呼籲勞動部檢討僱用安定措施穩定就業！」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情在國內逐漸趨緩，已有16天以上無本土案例，但疫情造成國內、外經濟與就業市場的衝擊，難以在短期內達到復甦的目標，目前許多企業透過採取勞工放無薪假的方式，期望撐過疫情。對此，民進黨立委周春米1日表示，僱用安定措施自2010制定至今，雖然門檻已經調低為1%以上，但卻從未啟用過，呼籲勞動部應立即全面檢討，以發揮應有的穩定就業、預防失業功能。

今天是勞動節，周春米上午於立法院召開「預防失業，超前部署，呼籲勞動部檢討僱用安定措施穩定就業！」記者會，並邀請台灣勞工陣線秘書長孫友聯、政大法律系教授林佳和出席響應。周春米表示，台灣在防疫上超前部署，備受國際社會肯定，但勞動部也應該超前部署，儘速檢討僱用安定措施。

周春米指出，根據勞動部統計資料，109年4月份實施減少工時的企業有588家，受影響的勞工人數總共有14821人，可看出疫情對我國經濟、就業的影響已經開始加劇，許多企業透過減少工時、讓勞工放無薪價的手段，期望能夠撐過疫情，但實際上無薪價就是失業的前奏。

周春米認為，面對遙遙無期的疫情，時間拖越長對勞工越不利，縱使成功撐過疫情，但後續的經濟振興恐怕難以在短期內復甦，勞動部在疫情期間雖然祭出一系列的勞工紓困方案，但後續振興計畫卻沒有看到具體方案，且既有的「僱用安定措施」啟動門檻過高，屆時恐怕緩不濟急。

周春米指出，僱用安定措施是依據《就業保險促進就業實施辦法》第5條規定，「就業保險失業率連續3個月達1%以上」門檻時始得開啟，而就業保險失業率是以投保就業保險請領失業給付人數為計算標準，以就業保險失業率為門檻，不僅無法真實反映出景氣衰退的情況，且將導致啟動僱用安定措施過慢，且難以達到穩定就業、預防失業的目的。

▲周春米召開「預防失業，超前部署，呼籲勞動部檢討僱用安定措施穩定就業！」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



周春米說，僱用安定措施自2010制定至今，雖然門檻已經調低為1%以上，但卻從未啟用過，就是因現行啟動門檻採用錯誤指標，無法達成預防失業的目的，勞動部應立即全面檢討僱用安定措施啟動機制，讓措施發揮應有的穩定就業、預防失業功能。

孫友聯指出，若以就業保險失業率為標準，在經濟不景氣時，雇主大多會優先以放無薪假或減薪的方式，作為度過難關的手段，既然還沒有解僱勞工，就業保險失業率自然也不會增加，但等到就業保險失業率增加時，多半已為時已晚。

林佳和則認為，穩定而常設的、非臨時計畫型的僱用安定措施，才能處理事實上頻繁出現的產業危機。此外，僱用安定措施必須整合入「就業保險體系」，政務作用方能一貫。

林佳和建議，僱用安定措施不應以失業率為指標，因為無法等同於必須介入的產業危機，同時也應建立「質性指標」、「專家委員會評估」與「行政機關辨識系統」，才能真正啟動有效之僱用安定措施。

周春米表示，僱用安定措施的門檻雖已從2.2％降至1％，但是計算標準大有問題，呼籲勞動部應該超前部署，在疫情當下的同時，針對僱用安定措施做通盤檢討，才能真正的達到目的，而非只是法條上與辦法上的措施。

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