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新北線上修持慶佛誕　母親節祈福留言贈限量「天然翡翠小佛陀」

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▲ 新北線上修持慶佛誕 母親節祈福留言贈限量「天然翡翠小佛陀」。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北線上修持慶佛誕，母親節祈福留言贈限量「天然翡翠小佛陀」。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

4月30日農曆四月初八是釋迦牟尼佛2564年聖誕紀念日，新北市土城慈法禪寺特別叩鐘108響，象徵佛法弘傳千里，並祈願疫情順利渡過、眾生平安吉祥、福慧善根增長。因應新冠肺炎疫情，民政局與慈法禪寺合作推出線上慶佛誕，讓民眾在家中也可以親近佛陀，受到廣大迴響，母親節前夕再推出第2波線上祈福留言，就有機會獲得加持過的「天然翡翠小佛陀」，限量30份。

土城慈法禪寺住持暨中國佛教會理事長淨耀法師表示，相傳佛陀降生時，九龍以清香之水沐浴太子金身，故佛誕日又稱浴佛節。今年佛誕日雖因疫情無實體活動，但透過線上慶佛誕方式為第一線防疫人員祈福，祈求疫情早日結束，受到廣大迴響，也撫慰了許多民眾心靈，仍然充滿法喜。

▲ 新北線上修持慶佛誕 母親節祈福留言贈限量「天然翡翠小佛陀」。（圖／新北市民政局提供）

▲ 4月30日農曆四月初八是釋迦牟尼佛2564年聖誕紀念日，新北市土城慈法禪寺特別叩鐘108響。

民政局長柯慶忠表示，佛誕文化節為新北市盛大活動之一，今年以線上慶佛誕方式，讓民眾上網祝禱洗滌心靈。母親節將至，出外就學或工作的遊子們，如因疫情關係，不便回家孝敬母親，也可透過線上慶佛誕方式為母親祈福，所有祈願，慈法禪寺將於5月10日母親節當日祈福迴向。

民政局表示，首波線上慶佛誕活動推出後，廣受民眾歡迎，民眾的祈願已於今日誦經迴向四方，留言送加持過的「藥師咒種子字招財變色貔貅手珠」及「藥師咒輪菩提葉防磁波貼紙」得獎名單，也已公布在民政局粉專，今起第2波母親節祈福送禮活動，只要截圖線上慶佛誕《祈福五燈獎》畫面，在「新北民政保平安臉書」留言，就有機會獲得「天然翡翠小佛陀」，限量30份，歡迎為母親祈福表孝思。

民政局指出，線上慶佛誕網站設計有《祈福五燈獎》、《吉祥祈福籤》及《疫起來修持》3大主題，其中《祈福五燈獎》設計「疫情止息祈福燈」、「光明燈」、「藥師燈」、「智慧燈」及「事業燈」，民眾選擇點燈類別後，每稱唸一次釋迦牟尼佛聖號，燈就會逐漸放大放亮至無限光明，民眾可為第一線防疫人員、自己、家人或親友祈福點燈及分享。

另外，《吉祥祈福籤》主題，只要稱唸佛陀及藥師佛聖號後，默想心中想問之事，即可求得藥師經12大願其中一願之祝福；《疫起來修持》主題，民眾稱唸「南無藥師琉璃光如來」即可啟動轉輪修持並迴向予想祝福的人，歡迎線上祈福，網址：https://pray.braindna.co/2020/

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