▲ 新北平溪行動治理視訊座談，侯友宜：改善基礎建設。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

行動治理座談持續傾聽基層心聲，新北市長侯友宜4月30日續以視訊方式與平溪區12位里長面對面座談，針對當地道路整修、增建步道、活動中心修繕、公廁增設及老街彩繪等議題，與里長充分討論，侯友宜當場責請相關單位積極瞭解問題，能處理的馬上處理，不能處理的協調，找出最佳解決方式，滿足地方需求。

平溪區長陳聖聰報告行動治理2019年案件辦理情形，其中番子坑農路排水溝改善工程、火燒寮道路護欄及駁坎改善工程、望古坑橋橋面改善、十分社區活動中心耐震補強工程等皆已完成。未來將再全面檢視道路，維護山區民眾的用路安全。而從平溪行經雙溪至基隆市區的F825接駁巴士也於2020年4月啟用，讓在地長者、學生及上班族前往基隆通勤更方便，減少轉車的舟車勞頓。

在新提案中，有關里長所提東勢里民生用水問題，水利局表示，2019年已改善簡水管線並增設5噸水塔9座及新設取水堰1處，受益戶約119戶。並於2020年3月現勘後，由公所就較急迫性工程項目（蓄水池、取水堰及增設儲水桶等）重新評估，預計5月召開第2次分配評比。

另外，有關北38道路路段木樁擋土牆及側溝損壞問題，工務局表示，本案已於2020年3月辦理會勘研議改善，預計8月底整修完成，以維護民眾行車安全。而舊平菁橋老舊的危險問題，也將與新平菁橋合併並予以重建，預計2021年完成設計，2022年完成施工作業，解決安全問題，亦能改善行車視線。

還有當地的土地解編及老屋修繕問題，工務局也表示，未領有使用執照建築物，現況為住宅使用且設有戶籍者，可向區公所申請「新北市未領得使用執照建築物申請接用水電辦法」准予接水接電；另如違章建築修繕屋頂不過半者，也可向違章建築拆除大隊申請備查。

民政局長柯慶忠說，2019年度平溪區行動治理列管案件28案，全部解列，完成率高達100%。4月30日的各項新提案除落實管考與追蹤，能夠解決的一定儘速回覆、處理，落實行動治理、為市民謀取最大福祉。

「美麗最大的祕密」