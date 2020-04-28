▲ 新北桃園聯手整治鶯歌東門溪，議員蘇泓欽籲早日根治淹水問題。新北市長侯友宜（左）、新北市議員蘇泓欽（右）。（圖／新北市議員蘇泓欽提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市鶯歌區與桃園市八德區、龜山區交界的東門溪，由於部分河道淤積、早期引水設施失效，造成下游地區，近年來經常因豪大雨而淹水，市長侯友宜、桃園市長鄭文燦認為治水不分藍綠，共同解決東門溪淹水問題，議員蘇泓欽對兩位市長表達謝意。蘇泓欽指出，鶯歌地區還有許多居民，仍深受淹水困擾，呼籲市府能早日讓民眾遠離淹水夢魘。

蘇泓欽表示，為了解決鶯歌、八德之間的陳年的淹水問題，從前老議員蘇有仁到議員蘇泓欽，長期致力推動東門溪整治、鶯桃路排水箱涵工程等，並持續邀集各單位辦理會勘，希望早日解決鶯歌地區的淹水問題。

蘇泓欽說明，鳳鳴地區的淹水原因很多，其中東門溪因宣洩不及溢流，往往造成與八德交界的鶯桃路及下游的龜山等地淹水，經過爭取前瞻建設經費，將透過八德興豐路排水改善工程、舊大湳圳排水改善工程、設置滯洪池等方式，減少東門溪沿岸因排水不及淹水情形。

▲ 鶯歌地區還有許多居民，仍深受淹水困擾，呼籲市府能早日讓民眾遠離淹水夢魘。

蘇泓欽指出，要解決東門溪淹水問題，從上游疏濬、中游疏導到下游的分洪，新北市還是需要和桃園市合作，也感謝新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦不分藍綠通力合作，解決民眾切身之痛。

另除東門溪流域飽受水患外，鶯桃路413巷至福德一路地區由於地下排水箱涵迄未完工，導致當地降下豪大雨後大水溢流到周邊地區，居民生命財產安全堪慮；地勢低窪的永吉活動中心，也常因豪大雨後水流匯聚、排水不及而淹水；中正二路一帶鐵路平交道及周邊道路，也因大雨無處宣洩而淹水，甚至影響鐵路車輛通行。

蘇泓欽指出，水利局目前已根據提案內容及民意反映，對鶯歌地區的淹水問題提出對策，他也期許這幾項水利工程早日完工，讓居民不再聞水色變。

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