金正恩過世將引朝鮮半島動盪　韓媒評：南韓現在「外強中乾」

▲韓媒評論，南韓目前還沒做好準備迎接北韓政權動盪後的結果。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩神隱多日，外界都在猜他是否已經病危，甚至有外媒報導，金正恩早已過世，然而北韓官方至今仍未證實這些傳聞。南韓《中央日報》記者28日發表評論談道，假如金正恩真的病危或逝世，那麼北韓恐怕將陷入「非常時期」，局勢混亂，屆時更有可能出兵攻打南韓，但是現在的南韓卻是「外強中乾」。

根據《中央日報》記者南政浩（남정호，音譯）評論，一旦金正恩政權崩壞，北韓勢必會遭逢劇變，政變、內戰或是民間叛變，最糟的狀況還有可能起兵攻打南韓。事實上，南韓早在1990年代就開始對「一旦北韓政權倒塌，該如何應對？」的問題進行籌備。當時東歐共產勢力沒落，來自蘇聯與中國的經濟支援也被中斷，加上國內飢荒，北韓陷入史無前例的困境。而當時的大飢荒「苦難的行軍」更讓北韓政權陷入危機。

▲文在寅對5029作戰計劃抱持保守態度。（圖／達志影像／美聯社）



為了穩定朝鮮半島局勢，防止北韓對南韓發動攻擊，韓美在1999年開始討論「5029概念計劃」，但當時並沒有具體實行方案。直到2008年金正日因腦溢血病倒後，雙方加強修訂內容，並將概念計劃升級為「5029作戰計劃」，同時也在其中加上核武相關內容。然而相關內容在實際執行上卻出現衝突，隨著南韓政權的更迭，對於北韓局勢出現動盪的態度也不盡相同，像是在2012年底公開的2007年南北高峰會談話紀錄中，時任南韓總統盧武鉉就拒絕了由美國所制定的「5029作戰計劃」。

盧武鉉認為，根據5029作戰計劃，一旦北韓使用核武發動攻擊，由美軍指揮的韓美聯軍就必須投入到停戰線之上，屆時北韓勢必會發動軍事對應行動，進而引發戰爭。他反對推翻北韓政權，並認為光是針對北韓制定作戰計劃這件事就十分不妥。而南韓現任總統文在寅也多次表現出類似態度。

南政浩認為，不論這次北韓是否會出現劇變，但以金正恩130公斤過度肥胖的身材，又不忌菸酒，他的健康就像是顆不定時炸彈，文在寅政府勢必要做好萬全準備。



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