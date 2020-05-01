金正恩神隱20天…當局「放任謠言瘋傳」　北韓消息：真的很奇怪

▲北韓領導人金正恩。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

北韓領導人金正恩神隱至少20天，有消息人士透露，雖然各種謠言瘋傳，北韓當局也意識到這個狀況，卻沒有做出任何回應，「這真的很奇怪。」金正恩最近一次在官媒露面是4月11日，當時他主持勞動黨政治局委員會會議。

《鏡報》引述《每日北韓》（Daily NK）報導，自稱來自北韓咸鏡北道的消息人士透露，各種有關金正恩的謠言持續瘋傳，「但儘管政府注意到這個狀況，卻沒有任何統一回應，無論是透過演講或其他方式，真的很奇怪。」

報導指出，按照過往經驗，只要是有關領導人或金氏家族的傳言出現，當局通常會立刻回應。然而直到今（1）日，北韓官媒尚未報導金正恩的狀況，也沒有說明他到底在哪。

消息人士還說，北韓民眾即使是聽到金正恩病逝的謠言，也會感到害怕，所以大家都裝作沒事，「但每個人都知道。」消息人士補充，甚至有人看到聲稱金正恩已死的影片，但多數人保持低調，因為當局已在追查到底是誰在邊界地帶傳播影片。

金正恩神隱超過起碼半個月，有關他的健康狀況眾多紛紜，最初報導他身體有異的，為脫北者經營的《每日北韓》。該媒體20日引述消息人士說法指出，金正恩12日在平安北道妙香山地區一家專為金氏家族服務的「香山診療所」接受心血管手術，術後恢復狀況良好。

《每日北韓》揭露消息後，美國CNN援引不具名的消息人士聲稱，金正恩手術後的狀況危急。隨著各種傳言持續發酵，北韓觀察人士警告美國、南韓與其他國家等，若謠言屬實，各國便要替動盪情形做好準備。由於金正恩沒有明確的接班人，即使是短暫的「權力真空」，都能導致不穩定的狀況發生。

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