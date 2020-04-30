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殺警判無罪！法官卓春慧被起底　17年法界經歷曝光「曾判殺人魔死刑」

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記者趙蔡州／綜合報導

鐵路警察李承翰遭鄭姓男子殺害，嘉義地院一審判處兇嫌無罪震撼全台，一審法官卓春慧也因此受到各界關注。卓春慧任職刑事法官已有17年，三度獲選優良法官風評不錯，也曾判處殺人魔陳瑞欽3個死刑，如今鐵路警察事件做出無罪判決，檢察官錯愕之外也將上訴到底。

鐵路勇警李承翰2019年7月處理票務糾紛時，遭到兇嫌鄭男猛刺1刀當場臟器外露，送醫急救11個多小時仍宣告不治。如今兇嫌一審被判處無罪，消息讓社會各界譁然，網路留言也罵成一片，有人甚至寫下「別人的孩子死不完」、「反正死的不是自己的孩子」等，法官卓春慧以往的審判也成為關注焦點。

▲▼李承翰。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲刺殺勇警李承翰的鄭姓兇嫌。（圖／記者陳雕文翻攝）

根據資料顯示，卓春慧曾經審判王焜弘買兇殺警案，當時5名被告請9名律師輪番上陣，王焜弘甚至當庭嗆「把事情講清楚、查清楚，我是冤枉的」，當時她擔任審判長主導審判程序，最後判處王焜弘無期徒刑。另外一件殺人魔陳瑞欽事件審判時，卓春慧判處對方3個死刑，陳瑞欽也於2013年伏法。

這次鐵路警察事件，卓春慧一審判處鄭男無罪，地檢署罕見大動作反駁。嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊直言，「在一個矛盾的判決之下，更判處一個讓該名被告交保的裁定，一個錯誤的決定，我們認為這是不當的，所以我們對交保部分（以及判刑部份）我們會提起抗告。」

李承翰（圖／翻攝臉書）

▲鐵路勇警李承翰2019年7月處理票務糾紛時，遭到兇嫌鄭男猛刺1刀當場臟器外露。（圖／翻攝自臉書）

卓春慧擔任刑事法官17年，期間經手過非常多大案，曾經三度獲選優良法官，最近一次是2012年嘉獎兩次，在司法界風評相當不錯，但這一次鄭姓嫌犯逃過刑責並得50萬交保，儘管地院給出解釋是引用刑法第19條第1項，檢方錯愕之餘也將全力上訴到底。

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