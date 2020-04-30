中方批民進黨「綠色恐怖」　陸委會：沒阻止國人赴陸就職

▲目前NCC(國家通訊傳播委員會)已組成專案小組調查張經義。（圖／翻攝張經義之《白宮義見》臉書）

記者任以芳／台北報導

「來自台灣的記者」張經義任職上海東方衛視駐美國白宮特約記者，被陸委會指認定違反《兩岸人民關係條例》，已經移交主管機關NCC進行徹查。根據了解，除了張經義之外，還有86人疑似任職中共黨政軍相關機構遭到徹查。陸委會副發言人陳明祺今（30）日表示，確實有此事，這86人不是最近遭舉報，而是3年來，還在徹查的累積名單。

在大陸官媒任職的張經義，NCC（國家通訊傳播委員會）已組成專案小組，並邀請陸委會來共同審查，目前已經進入調查程序，陳明祺表示，「目前還沒有張經義的回覆，已經交給相關機關，會有一個小專案來處理。」

▲陸委會副主委陳明祺。（圖／記者任以芳攝）

陳明祺說，過去台灣人任職大陸黨政軍職務，只要遭人舉報，相關機關會按照規定調查，確定有違法事證，依照兩岸人民關係條例進行查處，從2004年至今有37人遭到開罰。陳明祺表示，另外，「還在調查的86人，大約是這3年內左右開始調查，不方便透露他們個資，也沒有在大陸媒體工作。」

針對陸委會徹查張經義事件，引發赴陸工作者的「寒蟬效應」，陳明祺對此也回應，目前沒有看到舉報情況越來越多，是一個常數。舉報需要附上相關的足夠的證據，才進行查處，當事人也有說明的機會，並沒有自動迴廊讓他進入的查處的範圍裡面。「外界不需要無限延伸，我們沒有意思阻止國人赴大陸就職，目的都是促進兩岸健康有序的交流，並沒有想要讓更多的人覺得，是非常擔心、害怕。」

▲▼大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

針對陸委會說明，國台辦發言人朱鳳蓮今日再次發出聲明，「近時間，民進黨當局不斷羅織罪名打壓處罰在大陸就業的台灣民眾，剝奪台灣年輕人獲大更好發展的機遇。」

朱鳳蓮說，「他們動輒以所謂『違法』指控進行威脅恫嚇，持續升高『綠色恐怖』，阻撓兩岸交流，嚴重損害了台灣民眾的切身利益。這種恐嚇濫罰的惡劣行徑不得人心。」我們將一如既往歡迎，堅定支持台灣青年來大陸發展。