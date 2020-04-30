陸批制憲公投是絕路　陸委會：台灣從未隸屬中華人民共和國

▲辜寬敏成立的「台灣制憲基金會」推出兩項制憲公投30日送中選會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者任以芳／台北報導

台灣制憲基金會開始推動制憲公投，對此，大陸國台辦表示，「台獨是歷史逆流、是絕路。」針對陸方表態，陸委會回應，「呼籲中共當局能夠理性的看待，放棄用這個政治軍事恐嚇的方式來處理兩岸關係，台灣從來沒有隸屬於中華人民共和國的事實。」

獨派大老辜寬敏成立的「台灣制憲基金會」將推出兩項制憲公投，已經各有3000多人提案，達到第一步驟的提案門檻，今（30日）將送中選會。內容包括「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程」、「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法」。

台灣開始推出制憲公投，大陸國台辦發言人朱鳳蓮28日也表示，台獨組織搞所謂制憲公投，其目的是什麼，大家都心知肚明。「台獨是歷史逆流，是絕路，我們絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去!」

▲陸委會副主委陳明祺。（圖／記者任以芳攝）

對此，陸委會副發言人陳明祺表示，公投是我們公民合法的政治權力跟直接民意的表達，屬於我們民主社會意見表達的一個常態。相關的提案，公投具有一定程序，政府依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例跟其他的相關法律來處理。

陳明祺進一步指出，「呼籲中共當局能夠理性的看待，尊重台灣民主多元的意見表達，放棄用這個政治軍事恐嚇的方式來處理兩岸關係，正視中華民國的存在，跟台灣從來沒有隸屬於中華人民共和國的事實。」這樣才能有利於兩岸的良性健康的互動發展。