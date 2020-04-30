荷蘭駐台機構更名　國台辦：台灣是中國的一部分

▲4月27日起「荷蘭貿易暨投資辦事處」簡化為「荷蘭在台辦事處」。（圖／外交部提供）

記者任以芳／綜合報導

荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德2（Guy Wittich）27日宣布，辦事處將改名為「荷蘭在台辦事處」（Netherlands Office Taipei）。對此，國台辦發言人朱鳳蓮今(30日)發出最新聲明，「希望荷方以實際行動恪守一個中國原則，妥善處理涉台問題。」

▲大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

針對荷蘭駐台灣辦事處改名問題，朱鳳蓮強調，「台灣是中國一部分，我們反對台灣同我建交國發展任何形式的官方關係，或設立任何官方機構。」

中國駐荷蘭大使館28日也針對此事做出回應，表示不滿和嚴重關切，已與荷蘭外交部聯繫，要求荷方作出澄清，並向對方提出嚴正交涉。並強調，台灣問題涉及中方核心利益，堅持一個中國原則是發展中荷關係的政治基礎。中方敦促荷方切實恪守堅持一個中國原則的承諾，妥善處理涉台問題，以實際行動維護中荷關係健康穩定發展。

▲荷蘭在台辦事處代表紀維德與外交部長吳釗燮。（圖／外交部提供）

對於改名的原因，紀維德表示，過去辦事處的業務，這幾年擴展許多新領域，將過去名稱「荷蘭貿易暨投資辦事處」（Netherlands Trade & Investment Office）簡化為「荷蘭在台辦事處」（Netherlands Office Taipei），省略「貿易暨投資」等字，「少一點、多很多」，辦事處也配合荷蘭改變全球識別形象，發表專屬的識別標誌、更新網站。