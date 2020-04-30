荷蘭辦事處改名「遭陸方抗議」 陸委會：不要在國際上打壓台灣

▲大陸官方提出‘抗議「荷蘭貿易暨投資辦事處」改名為「荷蘭在台辦事處」。（圖／外交部提供）

記者任以芳／台北報導

荷蘭辦事處代表紀維德（Guy Wittich）27日宣布，改名為「荷蘭在台辦事處」（Netherlands Office Taipei），引起大陸官方不滿和抗議。對此，陸委會副發言人陳明祺今 （30日）表示，呼籲中共「不需要在國際上打壓台灣，反而應該在兩岸方面進行更多的、良性的互動。」

針對荷蘭駐台灣辦事處改名問題，朱鳳蓮強調，「台灣是中國一部分，我們反對台灣同我建交國發展任何形式的官方關係，或設立任何官方機構。」希望荷方以實際行動恪守一個中國原則，妥善處理涉台問題。大陸駐荷蘭大使館也表示不滿，與荷蘭外交部聯繫，要求荷方作出澄清，並強調，「台灣問題涉及中方核心利益，堅持一個中國原則是發展中荷關係的政治基礎。」

▲陸委會副主委陳明祺。（圖／記者任以芳攝）

面對大陸官方對荷蘭提出抗議和不滿，陳明祺表示，「有關於這個荷蘭在台辦事處的改名，外交部已經做了相關的說明，這是反映台灣跟荷蘭關係的全面發展的現況，中華民國是一個主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部份。」

陳明祺說，台灣跟各方維持正常的互動，跟交流是我們的權利，中共不應該過度的反應。「中共長期以片面的一中原則，一中原則縮我們的國際空間，阻撓台灣跟國際社會的合作、互動，沒辦法獲得國際社會的認同更無助於兩岸的良性互動。」