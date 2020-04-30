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唐鳳「抬棺」討黨產…釣出本尊「罷氣留言」　網友瘋狂：這圖片有聲音

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▲▼ 不當黨產小編P圖唐鳳抬棺討黨產。（圖／翻攝不當黨產會臉書）

▲不當黨產小編P圖唐鳳抬棺討黨產。（圖／翻攝不當黨產會臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

政委唐鳳活躍於社群媒體，常常不經意的「被召喚」給網友驚喜。不當黨產處理委員會小編，祭出奇招，搬出「唐鳳抬棺」催討國民黨黨產，不少網友看到圖片後大笑「有聲音」。

尤於國內新冠肺炎連去五天零確診，因此不黨黨產會在臉書PO出，5個跟「50」有關的處分。一、黨產處字第105001號處分書，認定中央投資股份有限公司及欣裕台股份有限公司為中國國民黨之附隨組織；二、黨產處字第105002號，凍結中國國民黨於永豐銀行之存款；三、黨產處字第105003號處分書，中國國民黨持有之9紙支票應辦理清償提存案；四、黨產處字第105004號處分書，中國國民黨與張榮發基金會間之買賣價金尾款應辦理清償提存案；五、黨產處字第105005號處分書，中國國民黨持有之中央投資及欣裕台股份有限公司股權移轉國有案。

不黨黨產會指出，以上5個處分除了第105003號的九只支票案以外，均在法院訴訟中。收回的不當黨產，會按照國家預算規範設立「特種基金」專款專用，用在每個人民的身上。

▲▼ 不當黨產小編P圖唐鳳抬棺討黨產。（圖／翻攝不當黨產會臉書）

▲唐鳳抬棺吸引網友熱烈討論。（圖／翻攝不當黨產會臉書，下同）

不過，貼文附圖引來不少討論，小編將唐鳳P圖抬棺材，製作成時下熱門「迷因」─「黑人抬棺」，上面註明「不當黨產」，標語寫上「親愛的朋友，什麼時候要還錢？」

▲▼ 不當黨產小編P圖唐鳳抬棺討黨產。（圖／翻攝不當黨產會臉書）

教育部小編看到貼文後在底下留言，「為什麼……這圖片有聲音？難道是委員在控制雅婷的腦波」，客委會小編也留言，「彷彿有音樂隱隱作響」，網友也留言，「這個貼文有聲音」。

行政院金馬聯合服務中心小編留言問，「唐政委變成抬棺材的，她如看到不會昏倒嗎？」小編回應，「本會成立的宗旨就是要清理不當黨產，政委會不會昏倒只好召喚看看了」，未料，唐鳳立刻留言，「#這時只要微笑就可以了」，吸引大批網友朝聖。

▲▼ 不當黨產小編P圖唐鳳抬棺討黨產。（圖／翻攝不當黨產會臉書）

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