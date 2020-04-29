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客委會二創梗圖「唐鳳過台灣」…網笑翻　讓本尊親自回應了！

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▲客委會二創唐鳳時尚照。（圖／翻攝自Facebook／客家委員會 Hakka Affairs Council）

▲客委會二創唐鳳時尚照。（圖／翻攝自Facebook／客家委員會 Hakka Affairs Council）

記者楊庭蒝／綜合報導

數位政委唐鳳日前穿上台灣設計師周裕穎與ISSEY MIYAKE（三宅一生）服飾拍攝形象片，展現出完全屬於自己的時尚，還歡迎各界二次創作，大獲網友好評。客家委員會在29日打頭陣，以知名歌曲《客家本色》的歌詞搭配唐鳳的形象照，短短6小時得到超過1.2萬個按讚數，更引來唐鳳本人親自留言。

《客家本色》原本的歌詞為「唐山過台灣，無半點錢，煞猛打拚耕山耕田」，被客委會的小編改為「「唐鳳過台灣，沒半點錢，煞猛打拚，腦波耕田」，創作梗圖之餘，也不忘在歌詞中埋入「控制腦波」的時事梗，並在貼文中指出，唐鳳歡迎二創，小編們還不me爆！造成熱烈回響。

請繼續往下閱讀...

貼文引發一陣熱論，有網友開玩笑表示，「唐鳳效應，我想不起原本歌詞了」、「跟著唱起來了」、「恭喜被增幅」、「這個貼文有聲音」。

客委會也在留言區惡搞另一張「四海大平安，你的腔已經被我看透了」的梗圖，引來唐鳳本人親自回應，「n+1還有南四縣」。網友紛紛前來朝聖並回應，「腦中的旋律停不下來」、「唐鳳不要」。

唐鳳以「跨性別」的身分，展現出獨一無二的時尚度，對此設計師周裕穎表示，「我給120分！他完全把這套衣服穿出了屬於自己的態度，不是那種所謂的時尚態度，反而是一種自信無畏的從容感。」

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