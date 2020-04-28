台灣捐口罩助世界　 網翻出「唐鳳12天前推特發文」：效率太驚人！

▲唐鳳發文響應捐口罩助世界。（圖／翻攝唐鳳推特）

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心推出「護台灣助世界」方案，4步驟就能人道援助口罩給其他國家，默默行善。而有網友發現行政院數位政委唐鳳的推特發文，驚呼「超有效率的！」

指揮中心指揮官陳時中27日表示，國內口罩供應量漸漸上軌道，在經濟部與各個廠商以及國家團隊的努力下，產值很好也很穩定，因應國際上互助精神，決定推出這樣的運動。

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陳時中說，「14天9片可以買的數量中，覺得平常省吃儉用也夠，我有預留我捐出來，把這樣的心意捐出來，政府也比較能夠衡量到底國民的心意到哪裡，可在這個範圍內跟其他國家去做口罩的捐助。」

▼唐鳳在15日回答網友捐口罩的問題，如今僅12天功能就上線。（圖／翻攝唐鳳推特）

民眾若想捐贈口罩，只要進入「全民健保快易通」app，點選「健康存摺」圖示，再點選「響應人道救援」，按下「我願意」，即可選擇公開姓名或默默行善。

而負責口罩實名制業務的唐鳳，其實15日就在推特回應網友「捐口罩」的問題。當時網友詢問，「月底口罩3.0可能要上路，我比較期待4.0，唐鳳是否能夠加入捐贈項目，以及政府是否同意這樣的機制。」

而唐鳳回答，「在不影響防疫準備的情形下，我很願意以個人未領取的口罩響應外交部的人道援助，幫助需要的國際夥伴、優先提供給他們的醫護人員。」如今僅過了12日，捐口罩功能就上線，讓許多網友驚呼，「太有效率了」、「非常樂意捐助其他國家，世界和平！」

▼4步驟捐口罩助世界。（圖／指揮中心提供）