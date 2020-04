台灣捐口罩助世界　 網翻出「唐鳳12天前推特發文」：效率太驚人！

▲唐鳳發文響應捐口罩助世界。(圖/翻攝唐鳳推特)

記者陳俊宏/綜合報導

中央流行疫情指揮中心推出「護台灣助世界」方案,4步驟就能人道援助口罩給其他國家,默默行善。而有網友發現行政院數位政委唐鳳的推特發文,驚呼「超有效率的!」

指揮中心指揮官陳時中27日表示,國內口罩供應量漸漸上軌道,在經濟部與各個廠商以及國家團隊的努力下,產值很好也很穩定,因應國際上互助精神,決定推出這樣的運動。

陳時中說,「14天9片可以買的數量中,覺得平常省吃儉用也夠,我有預留我捐出來,把這樣的心意捐出來,政府也比較能夠衡量到底國民的心意到哪裡,可在這個範圍內跟其他國家去做口罩的捐助。」

▼唐鳳在15日回答網友捐口罩的問題,如今僅12天功能就上線。(圖/翻攝唐鳳推特)

民眾若想捐贈口罩,只要進入「全民健保快易通」app,點選「健康存摺」圖示,再點選「響應人道救援」,按下「我願意」,即可選擇公開姓名或默默行善。

而負責口罩實名制業務的唐鳳,其實15日就在推特回應網友「捐口罩」的問題。當時網友詢問,「月底口罩3.0可能要上路,我比較期待4.0,唐鳳是否能夠加入捐贈項目,以及政府是否同意這樣的機制。」

而唐鳳回答,「在不影響防疫準備的情形下,我很願意以個人未領取的口罩響應外交部的人道援助,幫助需要的國際夥伴、優先提供給他們的醫護人員。」如今僅過了12日,捐口罩功能就上線,讓許多網友驚呼,「太有效率了」、「非常樂意捐助其他國家,世界和平!」

▼4步驟捐口罩助世界。(圖/指揮中心提供)

⚕ As long as #Taiwan remains safe, I would love to donate my uncollected masks to those in need, with priority given to front-line medical personnel.



在不影響防疫準備的情形下,我很願意以個人未領取的口罩響應 @MOFA_Taiwan 的人道援助,幫助需要的國際夥伴、優先提供給他們的醫護人員。 https://t.co/10Lf5EcUXk