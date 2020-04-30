269成絕命旅「7月內3輕生」　內部人士爆料軍方有2大動作

記者趙蔡州／綜合報導

陸軍六軍團269旅7個月內發生3起官兵輕生事件，造成2人死亡與1人送醫後保住性命，究竟為何經常傳出輕生事件，軍方內部現在正在調查中。針對16日的黃姓中尉輕生，有知情人士出面爆料，24日時黃姓中尉經手文件被銷毀，而且假表也被偷偷調整過，懷疑一切的動作並不單純。

桃園楊梅陸軍269旅16日傍晚傳出命案，黃姓中尉排長被發現在營區中正堂輕生，事件立刻引發社會各界關注，連總統蔡英文都出面表示「已經啟動調查，該負責的人也一定會負責任」、「希望不要因為這樣事情影響國軍士氣」，只是在軍方開始有所動作後，有內部人員卻認為動作不單純。

▲有知情人士出面爆料，24日時黃姓中尉經手文件被銷毀，而且假表也被偷偷調整過。（圖／達志／示意圖）

《東森新聞》報導，一名知情人士接受電訪表示，「他們裡面已經在銷毀排長（死者）的所有休假紀錄及作業事項」。爆料者透露，在黃姓中尉16日身亡後，24日軍中可能已經銷毀其曾經經手過的文件，讓他質疑是不要要確保黃姓中尉工作上沒有出現過勞。

除了文件外，死者的假單也疑似有被更動，爆料者認為是方便對外交代，到底上吊的理由為何，現在真相還在持續調查，但他透露29日下午營區內的官兵被一一約談，內容詢問的幾乎均與案情相關，「上頭已經在緊張了，可能也要叫他們不准亂講話，甚至於說把這個事情壓下來。」

▲陸軍269旅從2019年9月起，7個月內發生3起官兵輕生事件。（圖／陸軍司令部）

陸軍269旅2013年發生洪仲丘事件震撼全台灣，2019年9月再次發生出一名謝姓中士被發現躺在禁閉室，全身出現百分之九十面積燒傷送醫後過世，2019年10月又發生一名陳姓士兵在房間內自我傷害送醫，最近一次就是4月發生黃姓中尉在營區內輕生。

陸軍269旅從2019年9月起，7個月內發生3起官兵輕生事件，不只是外界需要知道真相，死者的家屬更需要知道真相，黃姓中尉的母親甚至寫2094字文章悲痛陳情，希望政府與軍方可以還給黃姓中尉一個公道，希望未來真的不要再有類似的事件發生，「不要讓我兒子的犧牲，換來的只是隱瞞、官官相護。」

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