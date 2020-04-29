　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／輕生中尉手心出現神秘人名原因曝光　269旅3軍官暫停職務接受調查

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲原PO退伍後，遇到曾在軍中欺負人的學長。（示意圖／陸軍司令部）

▲國防部陸軍。（示意圖，與內文無關／陸軍司令部）

記者陶本和／台北報導

陸軍六軍團269旅黃姓中尉排長，於16日傍晚被發現在營區輕生。對於該中尉在尋短前遭長官刁難羞辱，軍中同僚也不配合，甚至在手掌寫上一位上兵的名字的說法，陸軍司令部29日晚間除了說明目前調查進度外，同時也宣布269旅後勤上校副旅長、後勤中校科長、旅部少校連長，等三員暫停職務，接受調查。

陸軍第六軍團269旅黃姓中尉排長16日傍晚被發現在桃園市楊梅區高山頂營區輕生，根據營區部隊紀錄，黃姓中尉被發現陳屍後，其手機一直處於通話中；其同僚17日在臉書爆料，認為上級長官為業績欺壓基層，不顧工作過量問題為主要兇手。

據指出，黃姓中尉屬於六軍團機步第269旅，16日傍晚營區連長以電話聯繫，因黃手機通話中未連繫上，下午4時30分，連長要求各組幹部在營區搜索，結果傍晚5時40分在大禮堂樓梯間發現黃姓中尉已死亡。
 
桃園地檢署檢察官17日會同法醫相驗黃姓中尉遺體後認為，死者係上吊、頸部壓迫、窒息死亡，死亡方式係輕生，家屬對死因沒有意見，至於死者輕生原因，檢察官將進一步追查釐清。

對此，陸軍司令部表示，單位於事發第一時間，即封鎖現場，並通知憲警到場調查，全案現由桃園地方檢察署積極偵辦中；亦已編成專案小組，派遣高階幹部至該旅駐點輔導。

陸軍司令部指出，針對媒體報導黃中尉「手心緊握神祕人名」，經初步查證，係紀錄翌17日支援公差人員，並將其姓名寫在手上，兩人並不熟識，且分屬不同單位，無隸屬關係。

至於「遭同袍刁難」、「自費購買後勤料件」及「自行車破壞」等相關資訊尚待釐清，已提請檢方偵辦，籲請各界尊重檢方權責，勿捕風捉影，誤導視聽，若有相關事證可提供檢方，切勿妄加論斷，避免干擾偵查工作。

陸軍司令部強調，會以坦誠的態度，秉「毋枉毋縱」立場，除全力配合司法調查外，並已組成專案小組實施行政調查；另269旅後勤副旅長、後勤科長、旅部連長等三員，將暫停職務接受調查，以釐清案情。

ET快訊
快訊／輕生中尉手心寫人名原因曝光！269旅3軍官暫停職務調查
快訊／台南青年路平交道事故　機車騎士遭區間列車撞死
網爆辛龍罹癌...林心如收養4歲女兒霓霓　經紀公司氣炸回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／輕生中尉手心出現神秘人名原因曝光　269旅3軍官暫停職務接受調查

中研院也要正名？　時力揭「院士氣憤」：外文翻譯變中國科學院

171政黨廢止名單出爐　內政部提醒：「別再捐款」以免受騙

高雄兵推先演練！韓國瑜視察堅定喊「有意義」　熱線黃偉哲將派員參與

快訊／國民黨下令全員簽「保密協定」　防止重大機密走漏

吳玉琴質疑「水神」包裝像礦泉水民眾恐誤食　業者踢館竟當場喝下一大口

陳時中說6月底疫情趨緩有根據？沈富雄：造成莫名恐懼

高市議會臨時會喬不攏　綠營轟韓國瑜：拆看板很快來議會很慢

女移工批評杜特蒂「網傳遭遣返」　雲林縣府駁斥：人還在台灣

300處人潮警示業者恐反彈　侯友宜警告：疫情若失控最先衝擊經濟

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

融化！阿金「緊抱小被被」滾動　露幸福臉萌暈網：快抱緊處理❤

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

李宣榕被爆33年母胎單身　「過世爸爸」來不及聽到新作品...秒淚崩

躲浴室、濕毛巾摀口鼻超母湯！　HowHow宣導火災逃生觀念破迷思

快訊／輕生中尉手心出現神秘人名原因曝光　269旅3軍官暫停職務接受調查

中研院也要正名？　時力揭「院士氣憤」：外文翻譯變中國科學院

171政黨廢止名單出爐　內政部提醒：「別再捐款」以免受騙

高雄兵推先演練！韓國瑜視察堅定喊「有意義」　熱線黃偉哲將派員參與

快訊／國民黨下令全員簽「保密協定」　防止重大機密走漏

吳玉琴質疑「水神」包裝像礦泉水民眾恐誤食　業者踢館竟當場喝下一大口

陳時中說6月底疫情趨緩有根據？沈富雄：造成莫名恐懼

高市議會臨時會喬不攏　綠營轟韓國瑜：拆看板很快來議會很慢

女移工批評杜特蒂「網傳遭遣返」　雲林縣府駁斥：人還在台灣

300處人潮警示業者恐反彈　侯友宜警告：疫情若失控最先衝擊經濟

Jolin攜手雞精龍頭大廠「疫」起加油　搶攻20億市值保健商機

不斷更新／林泓育適時敲安　樂天首局領先富邦

徐乃麟曝「羅志祥經濟狀況」大陸鈔票大把賺：走過必留痕跡

不斷更新／洛奇控球不穩、蘇緯達二壘安　首局兄弟1比0統一

中職／林智勝要戴培峰別自責　養傷期間樂當球評

EXO伯賢「3年前願望實現」驚喜合作臉紅的思春期　5月回歸大戰「神仙合唱」再+1

SBL冠軍賽／全面封堵蔣淯安？　台啤可同招反制基恩

91萬人搶辦勞保局3萬補貼　8成民眾受惠、逼近預估名額

瑩碩去年EPS 0.56元！配發現金股利0.25元　取得抗思覺失調藥證Q2上市

小兔寶認錯媽！草地巧遇拉拉「深情凝望5秒」　療癒氛圍融化網友心

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

政治熱門新聞

錢櫃火災害命　柯文哲道歉了！

快訊／輕生中尉手心寫神秘人名原因曝光！

首位女性駐美代表？外界點名蕭美琴

六都防疫百日網評　侯友宜奪冠

獨／蔡英文520府院黨新佈局　蘇貞昌續任行政院長

劉志斌自主管理意外曝光　「她」發函國安局惹火總統府

韓國瑜不參加電視罷免說明會　罷韓：恁爸等你

快訊／破除傳言　蔡英文澄清：沒到過練台生家吃飯

快訊／蔡英文自爆深夜都打給陳時中：偷問確診數會睡好一點

台灣捐贈加拿大50萬片醫療口罩

連4天0確診！北捷士林站變最新拍照景點

國民黨下令全員簽「保密協定」　防止重大機密走漏

永和分局嗆報案人　侯友宜怒：處理不當

林森錢櫃公安出包　柯文哲向北市議會國民黨團報告

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

羅志祥道歉2次後再發聲！私訊5字回應好友關心

周揚青親上火線止血！

快訊／羅志祥沉默6天發聲了！

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

羅志祥再爆「後宮4女星」花名單！哀求周揚青放過

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

台灣沒有本土確診？台中中山：真的沒有

12萬人響應捐口罩　名單曝光網傻眼竟有「捐0片」

陳時中哭的那天「我坐在他前面」　醫藥記者窩在指揮中心的100天

地鐵驚見長腿妹！車廂內開腿他看傻

南韓：金與正將成官方接班人

張雅琴講到哽咽　網友不買單：雙重標準弱爆了

15萬片口罩2天換光！志工不忍銷毀哭了

更多

最夯影音

更多
孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個
台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面