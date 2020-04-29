快訊／輕生中尉手心出現神秘人名原因曝光　269旅3軍官暫停職務接受調查

▲國防部陸軍。（示意圖，與內文無關／陸軍司令部）



記者陶本和／台北報導

陸軍六軍團269旅黃姓中尉排長，於16日傍晚被發現在營區輕生。對於該中尉在尋短前遭長官刁難羞辱，軍中同僚也不配合，甚至在手掌寫上一位上兵的名字的說法，陸軍司令部29日晚間除了說明目前調查進度外，同時也宣布269旅後勤上校副旅長、後勤中校科長、旅部少校連長，等三員暫停職務，接受調查。

陸軍第六軍團269旅黃姓中尉排長16日傍晚被發現在桃園市楊梅區高山頂營區輕生，根據營區部隊紀錄，黃姓中尉被發現陳屍後，其手機一直處於通話中；其同僚17日在臉書爆料，認為上級長官為業績欺壓基層，不顧工作過量問題為主要兇手。

據指出，黃姓中尉屬於六軍團機步第269旅，16日傍晚營區連長以電話聯繫，因黃手機通話中未連繫上，下午4時30分，連長要求各組幹部在營區搜索，結果傍晚5時40分在大禮堂樓梯間發現黃姓中尉已死亡。



桃園地檢署檢察官17日會同法醫相驗黃姓中尉遺體後認為，死者係上吊、頸部壓迫、窒息死亡，死亡方式係輕生，家屬對死因沒有意見，至於死者輕生原因，檢察官將進一步追查釐清。

對此，陸軍司令部表示，單位於事發第一時間，即封鎖現場，並通知憲警到場調查，全案現由桃園地方檢察署積極偵辦中；亦已編成專案小組，派遣高階幹部至該旅駐點輔導。

陸軍司令部指出，針對媒體報導黃中尉「手心緊握神祕人名」，經初步查證，係紀錄翌17日支援公差人員，並將其姓名寫在手上，兩人並不熟識，且分屬不同單位，無隸屬關係。

至於「遭同袍刁難」、「自費購買後勤料件」及「自行車破壞」等相關資訊尚待釐清，已提請檢方偵辦，籲請各界尊重檢方權責，勿捕風捉影，誤導視聽，若有相關事證可提供檢方，切勿妄加論斷，避免干擾偵查工作。

陸軍司令部強調，會以坦誠的態度，秉「毋枉毋縱」立場，除全力配合司法調查外，並已組成專案小組實施行政調查；另269旅後勤副旅長、後勤科長、旅部連長等三員，將暫停職務接受調查，以釐清案情。