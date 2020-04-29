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獨／隔離期滿需再「不得外出」7天　敦睦艦隊官兵怨國防部與規範不符

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▲▼海軍敦睦艦隊中的盤石艦爆發新冠肺炎疫情，國軍出動消毒。（圖／國防部提供）

▲海軍敦睦艦隊中的盤石艦爆發新冠肺炎疫情，國軍出動消毒。（圖／國防部提供）

記者洪巧藍／台北報導

敦睦艦隊出現染疫事件後，相關3艦700多人集中隔離檢疫14天將於5月3日期滿，按照規定後續還需7天的自主健康管理，《ETtoday新聞雲》接獲官兵家屬投訴，國防部針對敦睦艦隊專案人員自主健康管理要求「不得外出」和指揮中心規範不符，也無相關配套；海軍回應表示，軍方自主健康管理規定跟衛福部一致，會出現不符的原因是參謀誤植。

敦睦艦隊中磐石艦累積確診31名新冠肺炎個案，根據指揮中心公布資料，目前集中檢疫3艦700多人已經完成第一次檢驗，隔離期滿之前，也會再對所有人做一次檢驗，確認陰性才能出關，並進行7天自主健康管理。

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▲▼敦睦專案人員離所返家之後，應該配戴口罩再行「居家」自主健康管理7日，期間不得外出。（圖／讀者提供。）

▲敦睦艦隊版自主健康管理7日，規範期間不得外出。（圖／讀者提供。）

《ETtoday新聞雲》接獲敦睦艦隊官兵家屬提供「國防部海軍司令部公務電話紀錄」文件指出，專案人員離所返家之後，應配戴口罩再行「居家」自主健康管理7日，期間不得外出，並且由各單位關懷渠等每日實施體溫量測3次，回報及登載，並每日不定時撥打電話反向查察人員動向。

然而依照指揮中心公布「具感染風險民眾追蹤管理機制」當居家隔離、檢疫對象隔離期滿，應該自主健康管理7天。當中的規範針對無症狀者，應該避免出入公共場所，延後非急迫需求的醫療檢查，如果要外出應該全程配戴醫療用口罩；勤洗手、落實呼吸道衛生及咳嗽禮節；每日早晚各量體溫一次。

▲▼具感染風險民眾追蹤管理機制。（圖／中央流行疫情指揮中心）

▲具感染風險民眾追蹤管理機制。（圖／中央流行疫情指揮中心）

也就是說，指揮中心規範的自主健康管理者「配戴口罩可以外出」，但敦睦專案版自主健康管理幾乎等同居家隔離檢疫，不可以出門。依照文件說明，是4月25日中央流行疫情指揮中心專家會議諮詢及國防部討論決議事項辦理。

據瞭解，相關規定已經頒佈並且下轄相關單位，該名家屬表示，艦隊官兵感到無奈與不滿，這樣的規範和指揮中心訂定不符。他說，「如果覺得有疑慮，可以直接讓官兵們在檢疫所待滿21天」，而官兵返家後無法外出，可能遭遇用餐等生活起居困難，也無聽聞國防部有相關配套措施。

指揮中心發言人莊人祥表示，指揮中心有將自主健康管理相關規則提供國防部，讓他們依照需求進行調整，尊重國防部管理人員作法；不過莊也說，依他向國防部進行瞭解，相關自主健康管理應會依指揮中心規範進行。

海軍表示，經查確實有此電話紀錄，但事實上，軍方自主健康管理的規定跟衛福部是一樣的，就是自主健康管理盡量待在家裡，若有出門需配戴口罩，後來調查有所謂規範不符的原因，是參謀誤植。

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