電訪不精準…敦睦艦染疫改「面談調查」　國防部：讓他們陳述事實

記者蔡文鈴／台北報導

針對海軍敦睦艦隊染疫調查進度，國防部27日開記者會說明。有艦於前支隊長陳道輝接受電訪時因為「記憶落差」，導致事實陳述有誤，國防部27日表示，未來在全數官兵隔離後，都會進行面訪，以利後續調查。

總督察長室軍督處長胡瑞訓少將27日下午在國防部記者會上指出，實際面談較嚴謹，讓他有陳述機會，因為電話說明無法代表語意，在面談過程中會有陳述機會，並且會拿資料給對方看讓他回憶，因此未來會傾向面談方式實施全案調查。

針對目前調查進度，軍政副部長張哲平上將也補充，當面訪談是必須的，貿然用電話訪問，怕官兵有些狀況會說的不精準，並且一定要給關係人陳述機會，讓他們陳述事實，並且還原當下處置決策狀況。

▲國防部發言人史順文針對敦睦染疫調查進度進行說明。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）



另外，有外界質疑國防部對於染疫官兵以及接觸者，還有家屬的關懷不夠，尤其是遭到調職處分的陳道輝跟海軍司令劉志斌上將。對此，政戰局長簡士偉中將表示，事件發生後，已成立關懷小組，針對敦睦艦對染疫人員每天都有打電話關心，還有專線電話服務家數；針對隔離檢疫人員 ，也有發放慰問品加油打氣，像是雞精、洋芋片、八寶粥，都是海軍對隔離所官兵的服務。

至於外界關切陳道輝以及劉志斌的調職處分，發言人史順文強調，「調離現職接受調查不是最後處分，最後會依調查結果做檢討。」

中央流行疫情指揮中心27日宣布「零確診」的好消息，振奮人心，而敦睦艦隊染疫狀況，目前仍維持31例確診，其餘匡列接觸者待隔離完畢後進行篩檢。

▲國防部副部長張哲平。（圖／ETtoday攝影中心攝）