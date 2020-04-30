狂賀台灣連5天「+0」！手搖飲買1送1、賣場多樣商品第2件直接0元

▲7-11、家樂福慶台灣連5天零確診。（圖／業者提供、翻攝粉專）



記者蕭筠／台北報導

連5天零確診！中央流行疫情指揮中心今（30）日宣布，國內無新增新冠肺炎（COVID-19）病例，這是連續第5天無染疫個案，同時也是國內18天內無本土案例。為慶祝防疫再度成功，各大手搖飲、通路、超商業者也推出同歡慶優惠，包括飲品買1送1等、還有多項商品第2件0元。

●日出茶太

連5天「+0」！日出茶太依舊不缺席，即刻起至晚間6時止推出「太極厚茶拿鐵第2杯0元」優惠，每天、每店限量100杯，每人限購2組，送完為止。

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●舒油頭

慶祝+0，人氣手搖飲則從即日起至5月1日推出「飲料買1送1」活動，只要至門市購買「植愛你烏龍醇拿鐵」即送「金栗hi紅茶」免費喝。

▲手搖飲優惠快把握。（圖／翻攝舒油頭、日出茶太粉專）



●家樂福

慶連5零確診！家樂福爽推「5個0」優惠，即日起至5月3日止有零卡可口可樂、零矽靈 ANTICA義大利草本專家洗髮乳系列、零卡盛香珍 零卡果凍綜合口味、零糖林鳳營益生菌優酪乳（無加糖）通通買1送1，最後1個0為零元蛋家樂福自製便當，凡買任一口味就送非籠飼茶葉蛋1顆且至5月10日止。

●city’super

歡慶抗疫破百天連5天0確診，city’super即日起至5月10日推出限定商品「第2件0元」活動，包括「史翠普荷式焦糖煎餅」、「韓國LOTTE 樂天氣泡水（檸檬味、原味）、「日本三幸杏仁起士米果」、「雀巢金牌咖啡」、「西班牙PASCUAL 希臘優格及綜合莓果較低脂優格」通通都有。

▲city’super歡慶抗疫破百天連5天0確診，推出多樣商品地2件0元優惠。（圖／業者提供）



●7-11

收到連5天零確診好消息，7-11宣布自下午5時起至5月1日23時59止推出 「可樂果古早味」第3件0元、「海尼根0.0零酒精330ml罐」第2件0元活動，同時「賣貨便運費35元 加碼送35元運費折扣金」活動也延長至5月1日23時59止。

●全家

連續5天0全診，全家表示自今日下午4時起至5月3日23時59分止，連續4天推出「乖乖」待在家、疫情「自然零」活動，於全家APP商品預售有乖乖奶油椰子口味、福樂自然零草莓優酪乳第3件0元優惠，商品各限量3萬組，每位會員於活動期間各限購2組。