南橫東段僅通車至向陽！連假前警加強宣導　免遊客敗興而歸

▲南橫沿線各分駐所連假前加強宣導，避免民眾虛耗油料及時間，或因趕行程而發生意外。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台20線，也就是「南橫公路」，目前僅通車至向陽段，以西的大關山隧道口因仍施工中，目前管制封閉，提醒五一連假出遊民衆請務必注意。關山警分局南橫沿線各分駐（派出）所於連假前加強向旅客宣導，以避免民眾虛耗油料及時間，或因趕行程而發生意外。

台20線南橫公路，西起台南市中山路段，東迄於台東縣德高路段，與省道台9線於德高陸橋附近相接，主線全長203.982公里，另有甲、乙兩條支線，沿線越過新化丘陵、玉山山脈、中央山脈，橫跨台南、高雄、台東等三縣市，為全台最長的一條東西向橫貫省道公路。該路段擁有鬼斧神工的天然景緻及溫泉，另外向陽森林遊樂區也是攀登嘉明湖的重要入口，每年吸引許多國內外遊客前往探秘。

關山警分局在五一連假前再次提醒民眾，目前梅山口至天池路段（原台20線105.170K~130.200K）有條件通車，高雄市桃源區天池至台東縣海端鄉向陽路段以西大關山隧道口仍有工程進行中（130.2K~153K），屬管制封閉路段，並未通行至高雄，欲使用該路返回西部的遊客，務必請行駛南北向的台9線，也就是南迴公路，或是蘇花公路，以確保行車安全及旅遊品質。

關山警察分局分局長潘仕能表示，大部分用路人可能使用GPS衛星導航欲返回台南或高雄市，請用路人務必注意，該公路路幅較小又蜿蜒，且山區天候變化較大，偶有零星降雨及大霧，請駕車至山區遊玩或工作民眾，務必小心慢行，也切勿酒後駕車，並繫上安全帶，以確保行車安全！

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