LIVE／備戰五一連假防疫　指揮中心14:00最新說明

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截至昨日，台灣已經連續17天沒有本土確診案例，也是連續4天0確診。不過五一連假將到來，雖然台灣疫情趨緩，如何在防疫與觀光旅遊之間取得平衡，仍是外界關注的焦點。針對最新疫情及防疫作為，中央流行疫情指揮中心今（30日）下午2點將召開記者會說明。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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根據指揮中心昨日公布的數據，國內累計通報62,368例(含60,649例排除)疑似個案，其中429例確診，分別為343例境外移入，55例本土病例及31例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，311人解除隔離，其餘持續住院隔離中。4月20日及21日定點返台專案航班共460名湖北返台民眾，3人就醫治療中、2人陪同就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。

另外，為避免民眾於防疫期間前往人潮擁擠熱區，行政院規劃藉由中華電信大數據資料進行各熱區人潮示警，並利用交通部高速公路局「高速公路1968」App提供民眾查詢。目前「高速公路1968」App及網頁已介接中華電信公司所提供195個熱區、218個熱點的即時人潮資訊（持續更新中），包括風景區、夜市、商圈、大賣場、市場、公園等，以紅、黃、綠三種顏色燈號顯示人潮擁擠、略多及正常等資訊，並每10分鐘更新1次。