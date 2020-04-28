「人潮警示景點」不危險！陳時中：只是「比較熱門」　紅燈可維持社交距離

▲台南市長黃偉哲質疑，交通部提供的景點人潮警示資訊不正確。（圖／記者林悅翻攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，考慮到五一連假將至，交通部計畫升級「高速公路1968」APP，列出各地景點人潮多寡，達到分流效果。台南市長黃偉哲抗議，人潮警示資訊不準確。指揮中心表示，被標示的區域不是危險區域，只是一個熱門、大家愛去的景點，顯示紅燈也不是人滿為患，而是「能維持社交距離」的警戒狀況。

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，景點主要是綜合各部會的資訊，源頭包括夜市、市場、商圈，清明連假後大家都很關注出遊狀況，為了讓民眾放心出遊，並了解景點人數是否安全，因此指揮中心搜集各縣市景區、商圈、夜市、遊樂場、國家公園等的旅客資料。

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陳宗彥表示，大家不要停留在「人滿為患」的狀況，紅燈是可以維持社交距離的警戒狀況，可維持相對安全環境，依序下來有黃色、綠色，系統可完整提供民眾參考人流，另外綜合交通部原有的車流系統，民眾就可事先了解景點資訊，提早做一些準備，預定要出發的景區已達到紅燈，就可以改去其他地方。

陳宗彥表示，重要的是讓民眾可以安心出遊，但要特別強調，紅燈不是說人都滿滿的，紅燈是指安全、可維持社交距離人流的狀況，民眾可以安心、預先知道景區人數，提早規劃安排。

指揮中心指揮官陳時中表示，被標示出來的區域不代表是危險的區域，只是代表曾是熱門景點、大家喜歡去的地方，如果以前都沒人要去，就不會被選到，很多人想去就會被選入，這些都是熱門好玩好吃好看的地方，因為好玩好吃，因此擔心放假太多人去，指揮中心不歡迎太多人去，否則無法維持社交距離。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

陳時中表示，進一步設置紅黃綠燈，提醒民眾該地點的擁擠狀況，當地若已是紅燈可能就太擠，可以改去黃燈、綠燈的景區，讓民眾出遊路線自動分流，避免人潮太過於擁擠，此系統也能減輕地方的分流管制壓力。

陳時中表示，外界擔憂計算基礎不公平，可能有的區域很大，但其實很多人，導致燈號資訊不正確，因此各地計算基礎會因地制宜，地方政府應該是最了解，若地方政府認為不正確，可以盡快提出修正。

黃偉哲昨日指出，交通部234個景點中，台南市竟然占了27個，是各縣市當中最多的，怒嗆中央與台南有仇嗎？他今日再度砲轟，人潮警示資訊不正確，新竹市立動物園半夜也顯示人潮略多，連沒有營業的同安夜市、復華夜市也一樣。

交通部表示，五一連假將利用中華電信的大數據，升級「高速公路1968」APP，燈號分為綠色、黃色與紅色，綠色代表正常、人潮就少；黃色代表略多、代表人潮稍多；紅色代表擁擠，讓熱點人潮分流。



交通部表示，「高速公路1968」APP顯示的195處、216個熱點為中華電信透過大數據統計過去三個月人流量最多前100處丶內政部建議84處夜市、菜市場及疫情中心建議11處熱點，每10分鐘更新一次，方便遊客可以掌握即時的車流與人潮狀況的資訊。