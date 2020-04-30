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台南市立醫院總務課組長郭輝泰　堅守崗位17載光榮退休

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▲台南市立醫院總務課組長郭輝泰，「做就對了」，是他不變的工作態度，5月1日光榮退休。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市立醫院總務課組長郭輝泰，「做就對了」，是他不變的工作態度，5月1日光榮退休。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

防疫期間不只第一線的醫護人員勤務加重，醫療院所總務單位環保人員也是站在第一線，他們的辛苦也值得被肯定，台南市立醫院總務課郭輝泰組長，5月1日勞動節後即將卸榮退，他在南市醫工作17年，他說這次新冠肺炎疫情真的是空前，但希望可以「絕後」，以後不要再遇到如此嚴峻的疫情。

郭輝泰組長，在台南市立醫院服務17年，從任職第1天到現在，每天都7時多到醫院，第1件工作就是巡視院區，看看哪邊有異常狀況，哪邊清潔工作不夠確實。郭輝泰說，這樣他才能掌握醫院環境，隨時應變，才能安心展開一天的工作。

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雖然剛好在sars疫情落幕後才來到醫院工作，但是17年間大大小小的傳染病疫情也遇到不少，但卻沒有一次規模和時間像這次武漢肺炎嚴重，醫院為了加強防疫工作，第一線的清潔消毒工作不能少，除了強度加強頻率也增加，更有突發的狀況要應付，雖然勤務增加很多，但為了大家的健康還是值得。

配合度高又熱於幫忙，是同事們對郭輝泰的評價。問起郭輝泰17年職場的心得，他毫不猶豫地說「做就對了，不要計較事情是不是該做，能做就做」，郭輝泰說，其實他都當作來交朋友，能夠幫忙別人是好事，感謝台南市立醫院提供一個讓他能默默耕耘福田的場域。至於退休後的人生，他笑笑說，「還是一樣助人為主，因為我享受這樣快樂！」。

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