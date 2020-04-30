自己的老家自己勘！花蓮舊社調查工作坊　助布農族人回老家

▲▼布農族舊社溯源與重塑計畫，推動拉庫拉庫溪流域內布農族舊社的調查研究工作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

秀姑巒溪上游的拉庫拉庫溪流域，百年前曾是東部布農族人的生活領域，境內四百平方公里散布著過往先人山田燒墾、刀耕火耨的營生遺跡。為協助當代布農族人返回祖居地，掌握新科技進行舊社紀錄工作，花蓮縣委託中研院執行系列舊社調查培訓課程，訂於5月1日至5月3日於玉里鎮公所中正堂、佳心山區辦理「自己的老家自己勘-自主執行的部落研究」工作坊。





花蓮縣政府辦理「拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫」，推動流域內布農族舊社的調查研究工作。執行團隊中央研究院歷史語言研究所應用光達圖資、地理資訊系統、照相測量法及現地系統性調查等當代考古學界仍相當新穎的技術與工作方法，偕同布農族人進行拉庫拉庫溪南岸的佳心、喀西帕南舊社調查工作。研究成果豐碩，清楚記錄並呈現兩處聚落的分布樣貌以及百年前先人山居生活中土地開墾模式。

▲培訓工作坊教授族人學員有關GPS定位與地圖判識、影像紀錄與資料處理。

為了培力族人成為研究計畫的主要行動者，以利未來族人自主返回舊社尋根時能以當代科技，對於祖居地進行更系統性的紀錄與理解，先透過辦理系列培訓課程，教授族人學員有關GPS定位與地圖判識、影像紀錄與資料處理。後續將偕同族人學員前往流域北岸的阿桑來戞舊社，實際操作來紀錄阿桑來戞舊社現狀。



花蓮縣文化局江躍辰局長表示，年輕一輩的卓溪族人相當踴躍參與培訓課程，不僅承接了長輩對於祖居地的情感，並積極學習新技術以強化未來舊社調查能力，展現了追尋母文化的主體性。也顯見了這幾年執行「拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫」成果，初步達成文化部推動再造歷史現場專案計畫揭櫫的核心精神--「深化人民與土地的連結，歷史記憶的追尋與再現」。

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