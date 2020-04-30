　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

自己的老家自己勘！花蓮舊社調查工作坊　助布農族人回老家

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼布農族舊社溯源與重塑計畫，推動拉庫拉庫溪流域內布農族舊社的調查研究工作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼布農族舊社溯源與重塑計畫，推動拉庫拉庫溪流域內布農族舊社的調查研究工作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

秀姑巒溪上游的拉庫拉庫溪流域，百年前曾是東部布農族人的生活領域，境內四百平方公里散布著過往先人山田燒墾、刀耕火耨的營生遺跡。為協助當代布農族人返回祖居地，掌握新科技進行舊社紀錄工作，花蓮縣委託中研院執行系列舊社調查培訓課程，訂於5月1日至5月3日於玉里鎮公所中正堂、佳心山區辦理「自己的老家自己勘-自主執行的部落研究」工作坊。

▲▼布農族舊社溯源與重塑計畫，推動拉庫拉庫溪流域內布農族舊社的調查研究工作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府辦理「拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫」，推動流域內布農族舊社的調查研究工作。執行團隊中央研究院歷史語言研究所應用光達圖資、地理資訊系統、照相測量法及現地系統性調查等當代考古學界仍相當新穎的技術與工作方法，偕同布農族人進行拉庫拉庫溪南岸的佳心、喀西帕南舊社調查工作。研究成果豐碩，清楚記錄並呈現兩處聚落的分布樣貌以及百年前先人山居生活中土地開墾模式。

▲▼布農族舊社溯源與重塑計畫，推動拉庫拉庫溪流域內布農族舊社的調查研究工作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

培訓工作坊教授族人學員有關GPS定位與地圖判識、影像紀錄與資料處理。

為了培力族人成為研究計畫的主要行動者，以利未來族人自主返回舊社尋根時能以當代科技，對於祖居地進行更系統性的紀錄與理解，先透過辦理系列培訓課程，教授族人學員有關GPS定位與地圖判識、影像紀錄與資料處理。後續將偕同族人學員前往流域北岸的阿桑來戞舊社，實際操作來紀錄阿桑來戞舊社現狀。

花蓮縣文化局江躍辰局長表示，年輕一輩的卓溪族人相當踴躍參與培訓課程，不僅承接了長輩對於祖居地的情感，並積極學習新技術以強化未來舊社調查能力，展現了追尋母文化的主體性。也顯見了這幾年執行「拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫」成果，初步達成文化部推動再造歷史現場專案計畫揭櫫的核心精神--「深化人民與土地的連結，歷史記憶的追尋與再現」。

►他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
焦凡凡爆退出「反骨男孩」！　同框酷炫哽咽認：我們吵架了
羅志祥首個主持棒丟了！官宣公布「8人陣容」沒有他
都沒咳！6個月嬰燒5天…出現「最棘手小兒病」才確診　醫驚呼：
一線女星爆招待所陪玩政商大老！　廁所藏「暗房」辦事限30分鐘
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防疫之餘挽袖捐熱血　平鎮分局勇警排隊響應

跟著蝴蝶去旅行！南投友善農村　營造無障礙環境五感手作體驗

漁業紓困再一波　補助船主每名外來船員5700元

花蓮一鄉鎮一書庫最後一塊拼圖圓滿　富里鄉、光復鄉聯合揭牌

51連假快來了　台南學甲、麻豆警觀光景點宣導防疫

自己的老家自己勘！花蓮舊社調查工作坊　助布農族人回老家

黃偉哲與60家旅宿業者早餐會　邀請全民51連假安心遊台南

51連假台南防疫謹慎部署　黃偉哲：防疫OK歡迎大家來台南玩

爭取客庄補助歷年最高　傅崐萁籲：新城鄉納入客文化重點區

視察酒精國家隊生產線　黃偉哲保證台南市消毒用酒精將更充裕

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

王子王子上《娛百》玩「多人運動」壓力超大　尬回羅志祥.愷樂互動...轉身求饒

自認WHO一月底「超前警告」 譚德塞：聽進建議的國家防疫都比較好

狠男砍殺牙醫...二審維持無期徒刑 死者家屬崩潰：台灣成了免死天堂

鯨鯊現蹤！與恆春潛客共游3分鐘 溫柔超親人...網震撼：感謝大自然

防疫之餘挽袖捐熱血　平鎮分局勇警排隊響應

跟著蝴蝶去旅行！南投友善農村　營造無障礙環境五感手作體驗

漁業紓困再一波　補助船主每名外來船員5700元

花蓮一鄉鎮一書庫最後一塊拼圖圓滿　富里鄉、光復鄉聯合揭牌

51連假快來了　台南學甲、麻豆警觀光景點宣導防疫

自己的老家自己勘！花蓮舊社調查工作坊　助布農族人回老家

黃偉哲與60家旅宿業者早餐會　邀請全民51連假安心遊台南

51連假台南防疫謹慎部署　黃偉哲：防疫OK歡迎大家來台南玩

爭取客庄補助歷年最高　傅崐萁籲：新城鄉納入客文化重點區

視察酒精國家隊生產線　黃偉哲保證台南市消毒用酒精將更充裕

LV、Dior染上粉嫩色！春夏必備的「夢幻系」卡夾、零錢包　

STUDIO A生日慶最高回饋8%　線上線下都同歡

西裝外套不只是上班穿！IG部落客傳授搭配3招　約會、跑趴超時髦

王大陸表情包逗翻好萊塢女神　蜜拉喬娃維琪認證：他的臉太經典

迴旋的思緒：藝術家Wolfgang Flad以雕塑創造永恆

殺警判無罪…大眾氣吼恐龍法官！法律人搬「刑法第19條」曝不罰無奈

LIVE／備戰五一連假防疫　指揮中心14:00最新說明

六福客棧5/30熄燈！最後1個月入住1,788元含「金鳳廳」早點

520後農委會主委換人？　陳吉仲：個人去留不是重點

A RAY 看《玫瑰之夜》被通知父親癌逝　大學讀十年追隨夢想

女模被家暴開直播求救　雙手死握鎖頭抵抗男友破門

地方熱門新聞

15萬片口罩2天換光！志工不忍銷毀哭了

突襲！享溫馨KTV警報沒響遭令停業

不補助老人健保　民眾多付5千元

昇恆昌和大園農會舉行特賣　買氣旺

台南市中北拖吊場5月1日執行違停拖吊

已婚離職員警稱單身　對女騙財色

南投鹿谷小半天推「賞螢茶席」

深夜港區驚傳民眾落海　海巡及時救起

莆田基隆店開2年熄燈　美食天堂掰了

51連假歡迎大家來台南玩

黃偉哲與60家旅宿業邀請51連假遊台南

南警一、五分局結合「五力」上街頭宣導

黃偉哲保證台南市消毒用酒精將更充裕

台南學甲、麻豆警觀光景點宣導防疫

更多熱門

相關新聞

中研院也要正名？　時力：翻譯變中國科學院

中研院也要正名？　時力：翻譯變中國科學院

我國針對新冠肺炎的國際人道醫療物資援助，再次引發中華航空跟護照正名議題，在28日立法院院會上，立委已將華航、護照正名公決案等2案都逕付二讀並交付協商。時代力量29日在臉書還指出，中研院的外文名翻譯成中文是「中國科學院」，「這樣的情況讓許多院士、學者感到氣餒與氣憤」。

新冠病毒變異憂致死率提高　張上淳：醫療照護好死亡率就偏低

新冠病毒變異憂致死率提高　張上淳：醫療照護好死亡率就偏低

百年秘徑淡蘭古道推最潮登山指南

百年秘徑淡蘭古道推最潮登山指南

立委：中研院士要本國籍　院士憂鎖國

立委：中研院士要本國籍　院士憂鎖國

中研院評議會通過廖俊智連任院長

中研院評議會通過廖俊智連任院長

關鍵字：

老家舊社工作坊布農族人拉庫拉庫溪中研院定位地圖判識

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

快訊／國安局證實：金正恩生病了

愷樂被爆介入「豬芬戀」　李毓芬回應了

快訊／狠殺鐵路勇警李承翰！他獲無罪

忍住不上床就有300萬入袋！

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

金正恩驚爆腦死　南韓國會：金與正接繼承人

35歲楊秀惠神隱半年「密婚生子」

全家福照曝！沙鹿男殺妻後1死1命危…2稚兒哭喊「媽媽」

波霸女神遭性侵「小孩全程目睹」

虐死浪犬　虎科學生辯「不是故意」依動保法移送

寶兒被爆是羅志祥後宮！本人親曝內幕

更多

最夯影音

更多
「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟
台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面