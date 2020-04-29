新冠病毒演化成6類！中研院憂致死率恐提高　張上淳：醫療照護好死亡率就偏低

▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎全球確診數已突破300萬例，中央研究院院長廖俊智指出，中研院初步研究發現，新冠肺炎病毒已演化成6大類型，而病毒變異程度愈大、致死率很可能愈高。對此，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，病毒類型、醫療照護都會成為影響死亡率的關鍵，若醫療照護品質好，死亡率當然偏低。

由廖俊智帶領中研院統計所長陳君厚、研究員楊欣洲的團隊，四月初自「全球共享流感數據倡議組織」抓取了全球各地共1932株最新的病毒基因序列，初步發現，病毒演化至今可歸納出亞洲一、亞洲二、歐洲一、歐洲二、美洲、大洋洲／亞洲型共6類型。中研院也認為，病毒的變異將提高死亡率。

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▲中研院研究發現，新冠肺炎病毒已演化成6大類型，而病毒變異程度愈大、致死率很可能愈高。（示意圖／中央研究院提供）

張上淳指出，初步看起來，病毒的變異跟死亡率沒有太多明顯的關係，但是病毒的演變造成毒性變高，致死率也提高，這是有可能的，但他也說明，就臨床觀點來看，照顧的量能也會影響死亡機率，若醫療照護的品質非常好，所有醫院的第一線照護團隊可以非常仔細的把病人照顧好，這樣死亡率當然偏低。

反觀歐美國家，張上淳說，這些國家的照顧量能已不堪負荷，更有瀕臨崩潰的可能，那樣情況下就會造成病人死亡率偏高，所以一方面是病毒類型，二方面在醫療照護，都會影響病人死亡率問題。

