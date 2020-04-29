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中研院也要正名？　時力揭「院士氣憤」：外文翻譯變中國科學院

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▲時代力量呼籲政府對中研院外文名稱正名。（圖／翻攝自Facebook／時代力量 New Power Party）

▲時代力量呼籲政府對中研院外文名稱正名。（圖／翻攝自Facebook／時代力量 New Power Party）

記者蘇晏男／台北報導

我國針對新冠肺炎的國際人道醫療物資援助，再次引發中華航空跟護照正名議題，在28日立法院院會上，立委已將華航、護照正名公決案等2案都逕付二讀並交付協商。時代力量29日在臉書上指出，中研院的外文名翻譯成中文是「中國科學院」，「這樣的情況讓許多院士、學者感到氣餒與氣憤」。

時代力量表示，中研院的外文名稱是拉丁文「Academia Sinica」，翻譯成中文是「中國科學院」。「但這怎麼會對呢？」時力直批，這讓很多出席國際會議的研究學者，被誤解來自於中國大陸，且造成諸多困擾。

時力認為，防疫期間，中研院的成果也受到世界矚目，包括已經轉交廠商量產的新冠肺炎快篩，「但世界看到的卻是『中國科學院』」，這樣的情況讓許多院士、學者感到氣餒與氣憤，「不只台灣的努力被忽視，在許多研究領域上，也無法正確體現台灣的研究發展歷程」。

時力透露，對此目前中研院已研議召開公聽會或正式會議討論更名；而時力也指出，黨主席徐永明過去在中研院服務時，就認同「中央研究院的外文名字，早該改了」。

時力指出，中研院早在1928年就已經成立，但現在的政治環境已與當時完全不同，應該改名以符合政治現實。依照《總統府組織法》，中研院隸屬總統府，且也沒有法律規範中研院的中、外文名稱。「我們樂見中研院啟動正名討論，同時也呼籲總統府，儘速針對中研院的名稱，研擬改名的各種可行方案與時程」。

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