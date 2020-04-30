定期配送每期回饋5%momo幣　好貨免搶免囤！

▲網購平台現在有便利「週期購」服務及線上超市，只需一指下單立即解決採買重擔，輕鬆待在家等東西送上門來。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

消費中心／台北報導

每次購物前，你就有以下的狀況嗎？到賣場一次大採購，必須人擠人搶囤貨，最後再拎著大包小包離開，如果當天必須買衛生紙、尿布、洗衣精，這類東西又重又大，沒有壯丁幫忙提回家的話，簡直令人崩潰到極點；或是等到要用時才發現忘記補貨，只能臨時抽出時間，匆忙地跑一趟去買。對於有定期補貨需求的生活必需品，現在網購平台有便利的「週期購」服務及線上超市，只需一指下單立即解決採買重擔，還能再賺滿滿的回饋省荷包。





▲momo超市讓你宅在家掃貨，一次買齊所有東西，還可享好康回饋，讓荷包省下不少。（圖／翻攝自momo購物網）

不用扛貨、補貨不漏勾、也省去排隊時間，momo購物網讓你宅在家逛超市，像是酒精、乾洗手、洗手乳等防疫物資，以及泡麵、罐頭、衛生紙等民生用品，在防疫期間被搶翻天，慢一步的人只能望著空蕩蕩的貨架嘆氣，對於懂得利用線上超市的人來說，完全沒有買不到的煩惱，例如想品嚐維力話題新品「素飄香素麻辣燙風味麵」，麵Q、料香、湯濃的獨特口味，在家就能輕鬆享受，或是打算入手超大容量美琪抗菌洗手慕斯補充瓶3785ml，把抗疫防護品補好補滿，只要上網手指點一點，就能輕鬆入手。

momo線上超市網羅包括開架美妝保養、生活日用、家庭清潔、民生食材、零食飲品、內衣等，品類、品牌超齊全，一個下午都逛不完，隨時關注還有機會跟到每月快閃限時驚喜活動，若再搭配指定商品不限金額登記回饋5% momo幣、刷momo富邦聯名卡再享5%回饋（不須登記），最後看到結帳金額真的會讓人想驚呼：「買越多、省越多」！

由於momo超市上架商品實在太多，想要更精打細算的話，更不能錯過每周品類主題區推薦，強檔主打商品祭出限時狂殺，五月還會陸續推出飲品分享節、超夯新品買一送一、揪團箱購再下殺等多項主題活動，沒搶到會後悔，另外是要注意超市熱銷榜，除了精選多項熱銷優惠商品，神秘限時好康活動也會出現在該頁面，趕快把撿便宜2大招數記下來，購物不再只是補給生活日用品，更期待每一次的驚喜價，讓買東西多了樂趣。

另外，對於忙碌一族或是懶人，momo購物網更加碼推出了「週期購」服務，不少人一用上癮，像是洗面乳、卸妝乳、洗髮精、牙膏等居家用品，米、雞蛋、生鮮蔬果等飲食，這些回購率100%的日常所需最受歡迎，只要在商品頁面下單時，依個人使用狀況選擇好配送頻率、次數及數量，確認後即完成訂購，接下來每期將自動扣款，時間一到，商品就會自動宅配送到府。

▲透過「週期購」服務定期配送日常所需用品，解決採買重擔，省時省力又省錢，還可依個人需求自由選擇配送週期。（圖／翻攝自momo購物網）

對於有長期需求、定期補貨、體積較大、份量沉重等商品，最適合利用「週期購」，只要選擇好30、60、90、180天配送週期後，到了每期預計配送日，就會一次送來，還可享超划算的商品優惠，例如朵舒極細柔抽取式花紋衛生紙(100抽x80包/箱)，售價1,200元，周期優惠價639元；【聖沛黎洛】氣泡礦泉水(瓶裝1000mlx12瓶/箱)，售價1,006元，週期優惠價499元，再加上每期回饋5%momo幣好康以及全台免運，完全符合了省時省力又省錢的「三省」精神，而這項服務有一大特色是強調客製化，隨時都能更改或中斷取消服務，且不需負擔手續費。

過去只要生活用品一用完，就得出門大包小包的搬回家，現在只要上momo購物網只要幾個按鍵就能迅速結帳完畢，APP輕鬆下單，直送到府，而且對於購物族而言，網購的好處是沒有時間限制，因此不用擔心被打擾，想逛多久就逛多久，而且貨量充足不怕買不到，享受超自在購物體驗。