陸官方「網購節」4/28啟動　109家電商平台進駐規模直逼雙11

▲大陸各大網購平台針對雙品購物節推出優惠措施。（圖／翻攝京東購物平台）

記者魏有德／綜合報導

大陸商務部、工信部、國家郵政局等部門將於28日起聯合舉辦網購節，為期13天，計有電商平台109家參與，包括網路品牌、中華老字號、「三品一標」認證農產品及優質家電產品等，配合各商家推出的優惠活動，拉抬整體經濟。

▲大陸政府四部門將聯合舉辦購物節，以刺激消費並拉抬經濟 。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，商務部電子商務司副司長蔡裕東表示，目前電商平台整體復工率已超過90%，網路零售的規模在第一季度和去年的規模基本持平，實物商品網上零售額還增加了5.9%，「代表網路零售對消費的促進作用有進一步提升。」

對此，大陸商務部等四部門將聯合舉辦雙品購物節，參加的平台及企業超過109家，除綜合電商，垂直電商、服務類電商也都積極進駐參與。此外，網購節還有餐飲及旅遊的電商加入，目的是為了讓這些受疫情影響嚴重的商戶能夠儘快恢復元氣，同時「絲路電商」合作國駐陸使館官員也會參與促銷。

▲大陸快遞小哥在社區外投放商品。（圖／翻攝中新網）

物流是作為網路購物最重要的支撐力之一，大陸國家郵政局市場監管司副司長邊作棟強調，目前快遞業所支撐的實物商品網絡零售額已經佔社會消費品零售總額的1/5，「每日快遞量已經超過2億件，已經基本恢復到疫情前的正常水平。」

接下來，大陸國家郵政局將從三方面著手，包括農村市場、製造業市場、國際市場，推動快遞進村、快遞進場和快遞出海的「兩進一出」工程；完成智慧快件箱、快遞末端公共服務平台以及倉遞一體化的發展，滿足電商線上線下融合發展的需要，以及末端管理、數據互聯共享、農村快遞保障等機制。