林佳龍說黃偉哲抨擊不是針對中央　黃偉哲：是善意討論！

▲台南市長黃偉哲說他本來就不是針對交通部，是善意在政策上來作一個討論。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲最近砲火猛烈抨擊中央1968APP失準，交通部長林佳龍說黃偉哲不是針對交通部，黃偉哲29日說事實上他本來就不是針對交通部，是求好心切，希望把工作做好，中央地方一條心，把防疫工作拼好，那不是很好嗎？他是善意在政策上來作一個討論。

黃偉哲說，如果說這個討論，這個中央願意接受，然後把這個制度改好一點，甚至林佳龍部長說，要增加100個景點、這個監測點，那如果是這樣的話，多放幾個監測點在北部，他覺得公平一點，所以說這樣子的話，才能真的讓他了解說各地的人潮、人流的狀況，也方便地方政府去管制人潮跟人流。事實上，面對51假期，我們台南市政府也派了相當多的防疫人員，到各個景點，進駐到各景點，對於人潮、人流厲行戴口罩、勤洗手跟保持社交距離，如果有人流過多的情況下，我們也會進行管制。

黃偉哲說，其實在南部很多民眾、很多景點，大家已經覺得事實上因為疫情的關係，他們自己的生意快窒息，對於防疫大家是全力的配合，但是因為防疫而帶來的負面作用，也希望能夠盡量減少到最低。所以在疫情期間、防疫期間，台南市政府才去推銷麵、推銷鳳梨、推銷花卉，基本上是希望說讓民間能夠有一息尚存的空間。

黃偉哲說，1968APP問題，他相信中央的長官或地方首長、地方官員，沒有一個人希望台灣不好，大家都希望台灣變好，但是在防疫的需求跟經濟觀光的需求下，我們當然是以防疫需求為優先，但是也不能「錯殺」，所以說1968APP到目前為止，看起來還不是很準，就像檢驗試劑一樣，當你的試劑不準的時候，出現很多偽陽性、偽陰性，事實上對防疫是不好，對於病人的健康來講，或是一般民眾的篩檢工作來講，會出現很多困擾，那1968APP也是一樣，出現沒有人潮的景點反而在APP上面是顯現人潮很多的，這樣就是一個錯誤的指標，造成民眾的影響，其實這也不是我們願意。所以他相信，如果中央他們願意從善如流，把這1968APP拿去再精進一下，誠如蘇貞昌院長所講的很多精進的空間，把它改善一下，也如同林佳龍部長所說的，滾動式的檢討一下，台南市政府覺得其實1968APP如果能夠準確地指出人潮的多寡，他覺得其實對防疫，以及對於拼觀光都有幫助。

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