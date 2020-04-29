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高雄兵推先演練！韓國瑜視察堅定喊「有意義」　熱線黃偉哲將派員參與

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▲▼ 實兵推演預演 。（圖／記者洪正達攝）

▲兵推演練韓國瑜到場視察。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

為了模擬一旦發生社區感染後的應變措施，並測試高雄市政府各機關應變能力，高雄市府於5月3日於四維行政中心及鳳山行政中心兩地同步進行實兵演練，29日先行預演，市長韓國瑜也現身兩地關心預演狀況，韓國瑜說演練是有意義的，且大家都在看，除了自己了解需要改正的地方，也讓其他人參考。

▲▼實兵推演鳳山場 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲韓國瑜先到鳳山行政中心視察演練狀況。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市府規劃5月3日兵推演練，先於4月29日下午2時進行第一次演習，演練將以辦公大樓疑似群聚感染及集合住宅群聚感染設想情境進行演練，共動員9個市府機關跟國軍共同協力演練，檢視各應變機制運作是否順暢，高雄市長韓國瑜先到鳳山關心狀況，再到四維行政中心視察。

▲▼實兵推演鳳山場 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲模擬集合住宅出現疑似個案後處理狀況 。（圖／記者洪靖宜攝）

鳳山行政中心則以集合住宅群聚感染為假設情境，另外再加入住戶居家隔離後，市府各項生活起居照顧作為，加入社會局送餐服務、衛生局居家關懷、環保局垃圾清運等程序，以及演練中模擬學生遭居家隔離情境，教育局啟動遠距教學課導機制。副市長陳雄文表示，由於參與演練的機關人員眾多，每個人的角色功能應讓大家一目了然，例如衣服上能增加標示，目前動作到位還不是太具體清楚，後面會再做調整。

▲▼ 實兵推演預演 。（圖／記者洪正達攝）

▲四維行政中心以辦公大樓出現疑似群聚感染為假設情境。（圖／記者洪正達攝）

四維行政中心將以辦公大樓疑似群聚感染為假設情境，模擬辦公大樓有員工確診新冠肺炎後的應變處理機制，演練中將檢視衛生局疫調評估、針對疫調結果假設不同事件，安排救護車、防疫小黃、防疫巴士及後送醫院、進住防疫旅館等處置作為；另由環保局搭配國軍化學兵進行周邊環境消毒及警方管制周邊人車進出。

▲▼ 實兵推演預演 。（圖／記者洪正達攝）

▲兩地用視訊方式互相做報告。（圖／記者洪正達攝）

高雄市長韓國瑜表示，明天會有檢討會議，經檢討後再把流程報請中央，他提到：「演練是有意義的，各局處配合，我們中間總結經驗，去蕪存菁，了解社區感染後防範，大家辛苦了，很多人在看我們的演練，演練自己了解改正的地方，也讓其他人參考，也打給台南市長黃偉哲，他也欣然接受接受區域聯防概念，台南市也會派警察、衛生、消防單位同仁都會到場觀摩演練，希望演習順利平安。」

▲▼ 實兵推演預演 。（圖／記者洪正達攝）

▲兵推預演 。（圖／記者洪正達攝）

新聞局長鄭照新補充，明日開會檢討，修正後會把流程第一時間呈送中央過目，至於屏東縣長潘孟安因行程滿，這次騰不出時間參加，但他說，未來有機會這種善意互動會持續。

時間對我們來說完全沒用！

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